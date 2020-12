Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz non convince: Cholo Simeone lo vuole all’Atletico Madrid

Fabian Ruiz e il Napoli, pare una storia destinata ad interrompersi anzitempo. Il calciatore spagnolo, ultimamente, non sta rendendo al 100%.

I partenopei sperano di riaverlo il più possibile in squadra, di vederlo agire in mezzo al campo con la sua tecnica e visione di gioco.

Già la scorsa estate c’era stato un affondo dell’Atletico Madrid per acquistarlo. L’offerta presentata era di 50 milioni, ma prontamente respinta al mittente dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Non è più un titolare indiscusso della formazione partenopea. Il suo contratto in scadenza nel 2023 non è ancora stato rinnovato.

De Laurentiis starebbe provando a convincere Fabian Ruiz a rinnovare il contratto. È un calciatore prezioso per la squadra, non conviene perdere uno della sua classe e della sua personalità.

