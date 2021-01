Calciomercato Napoli, è fatta: accordo col Verona per Zaccagni, arriva a giugno

Buone notizie in casa Napoli. È fatta per l’arrivo di Zaccagni dal Verona, a giugno di quest’anno. Un ottimo rinforzo per la truppa di Gattuso.

La sconfitta contro lo Spezia è stata uno scossone per il gruppo. Ora il tecnico calabrese spera di poter recuperare due o tre elementi per la sfida di domenica a Udine. La dirigenza deve muoversi al più presto per rafforzare la squadra. C’è bisogno di giocatori di qualità e con la mentalità giusta.

Zaccagni, attualmente in forza al Verona, pare sia l’acquisto giusto in questo senso. Il trequartista classe 1995, pare abbia sciolto ogni dubbio. Il venticinquenne romagnolo di Cesena, quindi, è prossimo a vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione.

Il Milan, altra squadra che puntava su di lui, pare essere stato anticipato. L’accordo trovato è pari a 14 milioni di euro. Un centrocampista di qualità tecnica (ricordiamo tutti la splendida rete realizzata allo Spezia domenica scorsa), ma anche con qualità tattiche importanti. È un vero e proprio jolly, che può essere impiegato come mezz’ala, trequartista o addirittura seconda punta. Un centrocampista offensivo con capacità di ordine e di inserimenti offensivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS