Calciomercato Napoli: derby tra Siviglia e Betis per Callejon

Calciomercato Napoli: José Maria Callejon è pronto a tornare in Spagna. Siviglia e Betis sono sulle sue tracce. In agguato anche Villareal e Valencia.

Il futuro di José Maria Callejon non sarà a Napoli. Dopo 7 anni all’ombra del Vesuvio, lo spagnolo non indosserà più la maglia dei partenopei. De Laurentis ha già fatto capire che il contratto dell’ex Real Madrid, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato.

L’ultimo prolungamento era arrivato a luglio 2016, ma stavolta, pare che non ci sarà alcuna contrattazione per trattenere l’iberico in Campania. Dopo 336 presenze e 80 gol con la maglia del Napoli e almeno tre campionati con 38 presenze su 38 partite, l’attuale numero 7 azzurro è destinato quindi a lasciare l’Italia.

Una piccola fiammella di speranza che vede Callejon ancora in maglia azzurra l’anno prossimo è ancora accesa, ma la sua intensità è davvero flebile. Giuntoli sta infatti già sondando il terreno per trovare il suo perfetto sostituto. Everton Soares del Gremio e Milot Rashica del Werder Brema sono, attualmente, i nomi più caldi sul taccuino del DS partenopeo.

Se ci saranno cambiamenti nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso quindi non è ancora chiaro, ma se Callejon dovesse lasciare veramente Napoli, allora Siviglia e Betis sono pronte a farsi battaglia per accaparrarsi il talentuoso esterno. E se dal derby di Siviglia non dovesse uscire un vincitore, in agguato ci sono anche Valencia e Villareal.

