Calciomercato Napoli, dalla Germania: accordo Osimhen- Bayern Monaco

Solo contatti o qualcosa di più? Il dato è che, in un futuro non lontano, il panorama in cui si muove Victor Osimhen potrebbe cambiare radicalmente. Dall’ombra del Vesuvio con la maglia del Napoli alla Marien Platz con quella del Bayern Monaco. Dalla Germania la voce è rimbalzata con insistenza e a rafforzarla sono anche le parole del quotidiano partenopeo “Il Mattino”.

“C’è stato un primo contatto tra le parti – si legge- che non ha aperto nè chiuso al trasferimento. Comunicando però che Aurelio De Laurentiis avrà richieste ben precise per il trasferimento della punta oltre 100 milioni di Euro, una cifra che il Bayern vorrebbe evitare”.

Lo strepitoso campionato che, al netto dell’attuale infortunio, il nigeriano sta disputando ne ha inevitabilmente fatto lievitare le quotazioni. E De Laurentiis lo maneggia quindi come una pepita d’oro. Il Bayern mette le mani avanti e ha pronte eventuali alternative: una porta al nazionale francese Randal Kolo Muani, attualmente all’Eintracht Francoforte. Le altre due conducono invece a Goncalo Ramos, portoghese del Benfica e Harry Kane del Tottenham.