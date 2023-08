Calciomercato Napoli: ceduto Lozano, arriva Lindstrom

Calciomercato Napoli: la cessione di Loazano al PSVsblocca l’acquisto dell’esteno danese Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforta.

Proprio poche ore dopo il secondo match di campionato del Napoli in programma contro il Sassuolo, conclusosi con la vittoria del club partenopeo per 2-0, è arrivata l’ufficialità del terzo colpo di calciomercato azzurro, si tratta dell’esterno danese dell’Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom. La trattativa con il club tedesco, infatti, si sarebbe intensificata proprio in serata e avrebbe portato all’intesa di massima che secondo le indiscrezioni sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro che il club azzurro si impegnerà a versare nelle casse dell’Eintracht.

Il giocatore è atteso già nella giornata di domani a Castel Volturno per le viste mediche di routine, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà per i prossimi anni ai colori azzurri. Un colpo indubbiamente molto importante per il Napoli che aggiunge alla propria rosa un giocatore dalla grande duttilità tattica. Lindstrom, infatti, nasce come trequartista puro, ma nel corso della sua permanenza in Germania è stato impiegato sia come attaccante destro che di sinistra, collezionando ottime prestazioni e totalizzando 14 gol e 14 assist in 80 gare disputate con la maglia dell’Eintracht.

Per un esterno che entra ce n’è uno che esce, infatti, sembra oramai più che ovvia la cessione di Hirving Lozano. Sul messicano c’è il forte interessamento del PSV, il quale ha presentato un’offerta ufficiale al club azzurro di 10 milioni di euro più 5 di bonus, per riportare l’esterno offensivo in Olanda a distanza di 4 anni. Domani i due club proseguiranno i propri colloqui, resterà da capire se la proposta olandese sarà ritenuta da De Laurentis sufficiente per la cessione oppure gli olandesi saranno portati a fare qualche sforzo in più per il messicano.