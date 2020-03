Calciomercato Milan: via Donnarumma? Meret o Sirigu! Contatti per Ajer

E’ tutto fermo, ma non l’idiozia di certi giornali e di uno in particolare, l’araldo bianconero Tuttosport, che non trova di meglio da scrivere e prosegue con le consuete balle sul futuro di Donnarumma, quasi certamente anticipate al quotidiano dall’ineffabile Mino “Al Capone” Raiola.

Il portiere rossonero, in scadenza nel 2021, potrebbe non rinnovare, sempre secondo Tuttojuve (vero nome del giornale), per accasarsi al PSG oppure ai bianconeri. Potrebbe farlo quest’estate per non perderlo a parametro zero e quindi a somme contenute. Molto meno contenuto, invece, sarebbe lo stipendio, che potrebbe lievitare a 10 milioni l’anno (e come li paga la Juve, con azioni societarie? E il PSG, che tra non molto farà la fine del Manchester City?).

I nomi fatti per rimpiazzare il portiere della Nazionale sono due e fanno ridere: Alex Meret e Salvatore Sirigu. Il primo, classe 1997 e in forza al Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce un milione l’anno, mentre l’altro, dieci anni più vecchio, ne prende 1,7 e il suo accordo con il Torino scade nel 2022.

Per quanto riguarda gli altri reparti, il nome nuovo è quello di Kristoffer Ajer, granitico centrale norvegese del Celtic.

Il suo agente avrebbe detto che il contratto non sarà rinnovato e che dunque Ajer lascerà la Scozia. Su di lui varie squadre, anche Lipsia e Tottenham, che dovranno fare i conti con un costo proibitivo malgrado il contratto in scadenza: gli scozzesi, infatti, vogliono 30 milioni. Ma senza rinnovo il Celtic resterà povero e pazzo.

