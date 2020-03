Calciomercato Milan: tutti gli obiettivi di Rangnick e Gazidis

Malgrado la pausa forzata, continuano ad imperversare le voci di mercato inerenti al Milan e oggi giungono voci su presunti obiettivi in entrata. Sono nomi più o meno noti che sciorineremo ad uno ad uno, certi che nessuno di questi arriverà. Ognuna di queste trattative, inoltre è legata all’arrivo di Rangnick.

Victor Osimhen: detto “Humble” (umile) per la costante voglia di imparare dimostrata, è un attaccante nigeriano classe 1998 che milita nel Lille. Vi fischiano le orecchie, eh? Ebbene sì, è il sostituto di Rafael Leao nella squadra transalpina e fin qui ha fatto abbastanza bene firmando 18 reti in 38 presenze in tutte le competizioni contribuendo all’attuale 4° posto dei suoi. Lasciando perdere l’impegnativo accostamento ad un totem del calcio mondiale quale Didier Drogba, si tratta di un centravanti robusto e veloce dal fisico importante (185 cm). Arriverà o non arriverà? Boh, ora è impossibile dirlo.

Myron Boadu e Donyell Malen: prime punte olandesi in forza rispettivamente ad AZ Alkmaar e PSV Eindhoven, hanno fin qui firmato rispettivamente 20 e 17 gol in tutte le competizioni. Sono molto ambiti anche loro

Ci sono poi nomi direttamente legati a Rangnick: lo zambiano Patson Daka del Salisburgo, esterno o centravanti classe ’98 del Salisburgo erede di Haaland e già a segno per ben 20 volte in stagione, il canadese Jonathan David, 2000 del Gent già in gol per ben 23 volte, e il più anziano di tutti, il classe ’95 Roman Yaremchuck, ucraino compagno di squadra di David e a segno finora per 17 volte.

Chi scrive ha ammirato David nell’ultima Gold Cup e non può che parlarne bene, anche se il canadese più forte in assoluto è stato già acquistato dal Bayern Monaco ed è Alphonso Davies.

Gli ultimi nomi in esame sono Shon Weissman e Alexander Sorloth: quasi coetanei, il primo, israeliano, del 1996 e l’altro, norvegese, del 1995, si stanno mettendo in mostra rispettivamente nel Wolfsberger e nel Trabzonspor con 29 e 25 gol complessivi.

Altri nomi, non più attaccanti sono il centrale difensivo del Lipsia, ma di proprietà del Chelsea, Ethan Ampadu, il terzino, sempre del Lipsia, Nordi Mukiele e, il mediano Amadou Haidara.

Per quanto riguarda il Salisburgo, piacciono il fantasista Dominik Szoboszlai e il difensore Jerome Onguené.

©RIPRODUZIONE RISERVATA