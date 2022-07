Calciomercato Milan: trattative in corso per De Ketelaere, Ziyech e Renato Sanches

Dopo i rinnovi dell’ultimo minuto di Paolo Maldini e Frederic Massara il mercato del Milan è finalmente entrato nel vivo, tante le idee per il nuovo Milan targato RedBird.

Le trattative più importanti in corso in questi giorni sono tre, tra cui quella che porta a Charles De Ketelaere talento belga classe 2001 del Club Bruges, che ha letteralmente stregato Paolo Maldini, la trattativa è nel vivo, il Milan sta cercando di abbassare le pretese per il cartellino, forte di un accordo già trovato con il calciatore sulla base di 2/2,5 milioni.

Il Bruges chiede non meno di 35/40 milioni, il Milan sembra disposto ad arrivare a 30 milioni ed inserire qualche contropartita tecnica o una futura percentuale sulla rivendita, in questo momento a Casa Milan le sensazioni sono buone sulla chiusura dell’affare.

L’altra trattativa aperta riguarda Hakim Ziyech esterno destro di piede mancino classe 1993, l’ex Ajax non rietra più nei piani di Thomas Tuchel e dei Blues che a breve ufficializzeranno l’arrivo di Sterling dal City e quindi hanno necessità di sfoltire il reparto offensivo.

Il giocatore gradisce la destinazione, si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto condizionato, il nodo più grande è l’ingaggio, a Londra il giocatore percepisce 6 milioni netti a stagione, cosa che il Milan non può permettersi, vedremo se sarà il giocatore a decurtarsi l’ingaggio per giocare da protagonista oppure se il Chelsea è disposto a pagarne una parte.

Capitolo Renato Sanches, la pista che porta al portoghese non è ancora sfumata, l’accordo con il Lille c’è già da tempo, il problema principale riguarda l’alto ingaggio richiesto e le commissioni da destinare al suo procuratore Jorge Mendes. Una volta superati questi due step potrà finalmente consumarsi un matrimonio atteso da settimane. A meno che il PSG non torni alla carica.

Per il reparto difensivo sfumato Botman chè si è accasato al Newcastle, sono stati effettuati vari sondaggi e si sono fatti tanti nomi, la verità è che in questo momento il Milan ha dato priorità ai tre colpi sopracitati, poi valuterà tutte le opportunità di mercato per regalare a mister Pioli il tanto agognato centrale difensivo di piede mancino per sostituire lo svincolato Romagnoli.