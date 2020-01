Calciomercato Milan: spuntano Vranckx e Cash, conferme su Januzaj. Offerta Newcastle per Calhanoglu, ma c’è anche il Tottenham

Solite voci inutili su acquisti e cessioni in casa Milan. Vediamo di fare un po’ di ordine.

VRANCKX

Aster Vranckx è un centrocampista belga classe 2002, attualmente al Mechelen. Viene descritto come un buon mediano, deciso e pulito negli interventi, e dotato di un buon fisico. E’ nel giro della prima squadra e delle selezioni giovanili del suo Paese. Un buon giocatore, sembrerebbe, sul quale, oltre al Milan, ci sarebbe anche il Wolfsburg. Sarebbe stato visionato dal talent scout rossonero Geoffrey Moncada, che ne avrebbe parlato bene. Molto probabilmente, in caso di acquisto, verrebbe inserito nella Primavera.

CASH

Matty Cash è un centrocampista o terzino destro inglese, con cittadinanza anche polacca, che milita nel glorioso Nottingham Forest in Championship. Giocatore non particolarmente potente dal punto di vista fisico, è però rapido e dotato in zona cross, e al Milan servirebbe come il pane un esterno difensivo di questo tipo; su di lui ci sono vari club inglesi, tra cui il Southampton, e costa tra i 10 e i 15 milioni.

Januzaj

E’ il nome più noto del lotto di giocatori accostati al Milan e le voci su un interesse per lui sono confermate. Belga come Vranckx, Adnan Januzaj è un esterno destro di piede mancino, praticamente un doppione di Suso, e arriverebbe solo con la cessione dello spagnolo. Sinceramente, sarebbe un acquisto inutile: considerato un grande talento alcuni anni fa, si è perso nel corso del tempo e ora fa panchina alla Real Sociedad. Su di lui c’è anche la Roma.

CALHANOGLU

Su Hakan Calhanoglu ci sono varie squadre di Premier League e l’unica offerta arrivata è al momento quella del Newcastle. Ma nelle ultime ore si starebbe preparando a formulare un’offerta ufficiale anche il Tottenham, che deve sostituire Eriksen ormai prossimo a passare all’Inter e potrebbe fiondarsi sul turco. La richiesta è sempre di 20-25 milioni.

