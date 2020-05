Calciomercato Milan: si tratta per Mazraoui, piacciono Fuchs, Paulinho, Brian Rodriguez e Garay. No del Psv allo scambio Ricardo Rodriguez-Dumfries

Il circo è sempre attivo e i nomi fioccano. Ecco nuovi nomi, freschi di giornata e soprattutto giovani. Contemporaneamente, però, si cerca di chiudere per profili seguiti da tempo, in questo caso Mazraoui.

Il primo sul quale vogliamo concentrarsi è Paulinho, diciannovenne ala brasiliana del Bayer Leverkusen. Pagato 30 milioni dai tedeschi per prelevarlo dal Vasco de Gama due anni or sono, sembrerebbe essere sulla lista dei partenti, magari a prezzi contenuti, non essendosi del tutto ambientato.

Ecco perché è arrivata la decisione dei tedeschi di proporlo a vari club tra cui il Milan e anche la Roma, anch’essa molto sensibile ai profili giovani e, pare, in procinto di vendere Kluivert, Under e Perotti.

Sempre dal Brasile arriva un’altra voce: il Milan sarebbe interessato anche a Bruno Fuchs, difensore ventunenne dell’Internacional. Costa 15 milioni, cifra importante per uno della sua età, e piace anche all’Ajax. La società non intende fare sconti.

Poi Rodriguez. Non Ricardo, che il Psv ha rifiutato di scambiare con Dumfries preferendo una soluzione in denaro contante, bensì Brian. Si tratta di un ventenne uruguaiano che milita nel Los Angeles Galaxy nel ruolo di esterno d’attacco; su di lui ci sono anche il Napoli e il Torino.

Argentino, Ezequiel Garay è molto più esperto e famoso degli altri presunti obiettivi: trentaquattrenne, dovrebbe lasciare a breve il Valencia avendo deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra un mese. Praticamente un parametro zero. Sarebbe il giocatore esperto da affiancare a Romagnoli, ma la concorrenza è folta: si parla anche di Roma e Fiorentina.

Passi avanti per Noussair Mazraoui, il terzino destro dell’Ajax? No, ad essere in vantaggio sarebbe la Roma. Però la richiesta dei lancieri è scesa da 12-13 milioni a 10 e il contratto in scadenza tra un anno e lo stipendio basso (500.000 euro) sono ottimi argomenti. Forse si chiuderà con un contratto al giocatore da 1 milione annuo.

