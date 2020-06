Calciomercato Milan: seguiti Pembele, Kalimuendo, Gravenberch, Hansen e Taylor

Per la serie “e mo’ chi sono questi?” ecco a voi, puntuale come il corriere che citofona mentre si è sotto la doccia o mentre si è assenti, una nuova serie di giovincelli buttati a caso nel mucchio dei presunti desiserata del nuovo Milan di Ralf Rangnick. Sono tutti classe 2002 e giocano tra PSG e Ajax. La lista dei nomi ora si aggira a svariate centinaia e, se arriveranno a mille entro luglio, arriverà a casa Milan anche Giorgio Mastrota con una mountain bike in omaggio.

Iniziamo dai francesi: si chiamano Arnaud Kalimuendo Muinga e Timothée Pembele, rispettivamente centravanti e difensore centrale della primavera del PSG. Entrambi non hanno ancora esordito in prima squadra, ma si sono messi in mostra nell’ultima edizione della Youth League.

Di più non sappiamo su di loro, a parte che Pembele può giocare anche come terzino su entrambe le fasce.

Più interessante il discorso sugli olandesi: Sontje Hansen, Kenneth Taylor e Ryan Gravenberch avrebbero molti estimatori e tutti di grande caratura. Al momento sono tutti nell’Ajax.

Gravenberch è un mediano dal fisico massiccio e dal buon tiro dalla distanza. Un po’ per questo, e un po’ perché assistito da tal Mino Raiola, gli è piovuta addosso la scomoda nomea di “nuovo Pogba” (come se Pogba fosse un campione conclamato e non un ottimo giocatore che al Manchester United sta sprecando tempo e doti fisiche e tecniche).

Ha esordito quest’anno in prima squadra e ha già firmato due gol in 9 presenze, molte delle quali sono in realtà spezzoni. Per lui anche un’apparizione in Europa League contro il Getafe.

Hansen, invece, è una prima punta in grado di giocare anche come esterno a destra e a sinistra. Piccolo e veloce, ha già esordito in prima squadra disputando una decina di minuti contro il Den Haag. Ha vinto la classifica cannonieri degli ultimi Mondiali Under 17.

Taylor, infine, è l’unico del trio di tulipani a non aver ancora esordito in Eredivisie né in nessun’altra competizione per le prime squadre, ma di lui si parla già bene.

Arriveranno o non arriveranno? Boh. La domanda vera è: sono davvero cercati dal Milan?

