Calciomercato Milan: seguiti Caio Roque, Kouassi, Kalulu, Kamara, Culeddu e Koita

Sempre tanti i nomi accostati a casaccio al Milan in questo periodo, tra un po’ verrà raggiunto il migliaio. Come sempre si tratta di giovani di belle speranze e costi contenuti, ma spesso si esagera. Vediamo chi sono.

Il primo che salta all’occhio, più per il nome in realtà è Luca Saihi Culeddu, belga di origini italiane per parte di padre. Gioca nell’Anderlecht; ovviamente nelle giovanili, ed è un terzino sinistro. Su di lui anche Sampdoria e Verona.

Un altro giovane, stavolta del 2002, è il francese Tanguy Kouassi, centrale difensivo dal gran fisico e buona velocità. E’ paragonato nientemeno che a Kalidou Koulibaly, ma si spera che sia uno scherzo. Ralf Ranginick lo voleva al Lipsia, ma il PSG è stato più veloce.

Sembra destinata a tramontare, se non altro perché è un giocatore che piace a Maldini, la possibilità per l’approdo in rossonero di Gedeon Kalulu, ventiduenne difensore polivalente del Lione in prestito all’Ajaccio.

Da Marsiglia arriva anche la voce di un interesse per Boubacar Kamara, difensore centrale e mediano classe ’99 impostosi come titolare con Rudi Garcia e confermato come tale da André Villas-Boas. Su di lui anche il PSG, ma costa ben 25 milioni.

Non gioca in Francia, ma in Austria, un altro giovane interessante, il classe ’99 Sekou Koita, centravanti maliano in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e di fare anche il trequartista. Gioca del Salisburgo e Rangnick lo conosce bene.

L’ultimo nome, infine, è brasiliano. Già accostato in passato al Milan, è tornato a farsi sentire Caio Roque, terzino sinistro diciottenne in forza al Flamengo. Su di lui anche il Fenerbahce.

