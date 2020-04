Calciomercato Milan: scambi Donnarumma-Bernardeschi e Icardi-Romagnoli? Cedere Paquetà per acquistare Tonali

Sempre calciomercato, sempre Donnarumma. Arrivano nuovamente notizie che rasentano l’idiozia sul futuro del portiere rossonero, da tempo accostato alla Juventus malgrado i piemontesi abbiano un portiere forte e affidabile come Szczesny e malgrado abbiano in rosa anche Buffon e Pinsoglio, per non parlare di Perin che tornerà dal prestito al Genoa.

Lo scambio proposto, lasciando perdere le assurde voci su uno tra Rugani e Perin come pedina di scambio che qui non meritano spazio, è teoricamente stuzzicante: Bernardeschi + 30 milioni per Donnarumma.

In teoria però. In pratica, oltre a far sì che la Juventus si ritrovi almeno quattro portieri in rosa, un’operazione del genere lascerebbe i rossoneri con un estremo difensore in meno, e sarebbe un disastro se dovesse essere il rientrante Reina il sostituto, e con un centrocampista demotivato e dal ruolo non ancora definito in più quale l’ex viola. Per non parlare delle operazioni fatte con la Juventus in questi anni, rivelatesi deleterie.

Altro “affarone” prospettato dai giornali è lo scambio Romagnoli-Icardi. Cedere il capitano e difensore rossonero, aprendo una falla importante e difficilmente colmabile non essendosi in giro difensori, e prendere un attaccante in rotta, scarso e detestato da tutti assistito da una moglie-agente incapace di fare l’agente sarebbe un’operazione criminale, non di calciomercato. E qui mi fermo.

L’unica voce di mercato sensata, invece, è quella riguardante Sandro Tonali. Il presidente del Brescia Cellino pregusta l’asta estiva (?) che scatenerà per il suo fortissimo regista, per il quale chiede non meno di 50 milioni cash senza contropartite. Come fare, dunque?

L’idea ci sarebbe: aprire alla cessione di Paquetà. Il brasiliano, mai così in difficoltà, è la via giusta per raggranellare parte del cash necessario, più o meno la metà, e il resto arriverebbe da un’unione di cessioni minori, risparmi e sforzi societari.

Tonali e Bennacer formerebbero una gran bella linea mediana e anche la base di partenza da cui partire per la costruzione di un centrocampo finalmente all’altezza. La risposta a questa, si spera, probabile operazione è sì.

