Calciomercato Milan: Pobega ceduto in prestito allo Spezia

Come ampiamente anticipato ieri, il Milan cede il giovane Tommaso Pobega in prestito allo Spezia.

Il classe 1999 è rientrato a Milanello dopo la buona stagione passata tra le file del Pordenone, dove il centrocampista è risultato essere tra i migliori con la maglia dei ramarri.

Paolo Maldini punta tanto sul giovane centrocampista ed infatti ha blindato il calciatore fino al 2025, ma l’ex capitano dei rossoneri reputa Pobega ancora troppo acerbo per essere inserito nella rosa milanista e cosi, d’accordo con l’entourage del ragazzo, si è preferito cedere in prestito il centrocampista cosi da lasciarlo maturare per un ulteriore anno.

La scelta è ricaduta sul neopromosso Spezia che si è fatto avanti per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Pordenone. I liguri hanno avuto la meglio sul Lecce che anche aveva chiesto informazioni per il ventunenne. In questo caso a favorire lo Spezia nella corsa al giovane centrocampista è stata la volontà del club rossonero di cedere il ragazzo ad una formazione di massima serie.

Tommaso Pobega svolgerà domani le visite mediche nel centro sportivo spezzino, per poi mettere nero su bianco sul contratto e legarsi ufficialmente al club bianconero.

