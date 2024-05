Bomba dall’Arabia, l’Al Hilal sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 175 milioni di euro per Rafael Leao, il Milan trema.

Calciomercato Milan: offerta monstre Al Hilal per Leao

Non è ancora chiaro chi sarà l’allenatore che siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione, contemporaneamente il Milan si appresta a salutare e ringraziare dei grandi interpreti delle passate stagioni come Giroud, Kjaer e infine lo stesso Pioli. Per la dirigenza rossonera, però, potrebbe essere già tempo di fare i conti con uscite di mercato non programmate. Secondo quando riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, l’Al Hilal starebbe preparando un serio affondo nei per portare Rafael Leao nel campionato Arabo.

Il Milan, forte dell’ultimo prolungamento di contatto concordato con la stella portoghese fino a giungo 2028, anche se tra le postille contrattuali, aveva introdotto una clausola rescissoria di 175 milioni di euro per blindare ancor di più il proprio tesserato.

Tale clausola però potrebbe non bastare per una permanenza di Leao in maglia rossonera, l’Al Hilal, infatti, vorrebbe costruire una squadra molto forte in vista della prossima partecipazione al Mondiale per Club, che per la prima volta avrà la stessa modalità di svolgimento dei Mondiali Nazionali. Proprio per questo gli emiri non avrebbero nessun problema nel fare appello alla propria liquidità, esercitando il diritto di clausola. Certo resterebbe da convincere Leao a sposare il progetto arabo, ma con un’offerta mostre anche in termini di stipendio per il calciatore, quest’ultimo potrebbe traballare e sostarsi definitivamente in Medio Oriente.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.