Calciomercato Milan, non solo Siviglia e Valencia: anche l’Atletico Madrid su Castillejo, possibile scambio con Savic o Herrera

Il Milan è attivo sul mercato, non solo per questioni di calciatori in ingresso. Infatti i rossoneri sono attenti anche dal lato uscite pronti a sfruttare tutte le occasioni per sistemare il bilancio. Un giocatore, più di tutti, al momento è sotto il tiro di diversi club spagnoli, Castillejo.

Dopo che il calciatore ha perso le gerarchie in favore di Saelemaekers, ecco che sta pensando seriamente di lasciare il gruppo.

Le sue volontà sono state rese chiare in quest’ultimi giorni. Ma ciò che non è chiaro riguarda la destinazione del classe 1995 di Malaga.

Due squadre spagnole per prime sono piombate su di lui, ovvero il Valencia e il Siviglia. Ma in quest’ultime ore sta spuntando anche l’Atletico Madrid di Simeone. La novità di quest’ultimo ingresso è la contropartita offerta dal club madrileno: un cartellino a scelta tra Stefan Savic o Hector Herrera.

Castillejo è quindi molto probabile lasci i rossoneri già a partire da questa finestra di mercato, se non la prossima in estate.

