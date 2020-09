Calciomercato Milan, non convocato per lo Shamrock: Paquetà verso il Lione! Su Krunic c’è il Friburgo

Movimenti di mercato in casa Milan. La squadra rossonera è impegnata principalmente sul fronte uscite per sfoltire la rosa a disposizione di Pioli. I nomi in bilico sarebbero soprattutto due: Lucas Paquetà e Rade Krunic, entrambi ai margini del progetto rossonero dopo una prima stagione, (e mezza nel caso del brasiliano), al di sotto delle aspettative.

Su Paquetà, informa Sky Sport, si è fiondato il Lione. Promotore della trattativa il ds dei francesi, Juninho Pernambucano. Da brasiliano a brasiliano, l’ex asso verdeoro ha un debole per il giovane trequartista del Milan, e vorrebbe provare a regalarlo a Garcia dopo aver operato qualche colpo in uscita. Restano infatti da piazzare Depay (direzione Barcellona) e Reine Adelaide (che ha estimatori in Premier e Bundesliga). Poi, come detto, sarà assalto a Paquetà, per il quale il Lione dovrà sborsare almeno 22 milioni, il costo del brasiliano a bilancio.

Per quanto riguarda Krunic, la sua situazione si è fatta molto più complessa dopo l’arrivo di Tonali dal Brescia. Il classe 2000 è sicuramente in testa alle gerarchie di Pioli per il ruolo di regista arretrato, mentre il bosniaco potrebbe essere ceduto. Per lui si sarebbe mosso il Friburgo, disposto a spendere sei milioni più due di bonus. Il mercato del Milan comincia dunque a muoversi anche sul fronte cessioni, che potrebbero portare nelle casse liquidità fresca per nuovi colpi di mercato.

