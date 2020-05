Calciomercato Milan: Laxalt verso la Russia, si lavora allo scambio Florentino-Paquetà. Depay se parte Rebic

In attesa di capire se la Seria A può ripartire, il Milan progetta la prossima stagione. In uscita si registra l’interesse dello Spartak Mosca per Diego Laxalt, terzino destro da tempo ai margini del progetto rossonero. In prestito al Torino per un periodo, ha fatto ritorno alla casa base a Gennaio ma per lui non sembra esserci posto causa la straordinaria stagione di Theo Hernandez. A centrocampo, dopo l’interesse della Fiorentina per Paquetà, i media lusitani riportano un’offerta dei rossoneri al Benfica: l’ex Flamengo più conguaglio economico per Luis Florentino. Il classe 99 è da tempo nei radar rossoneri e dopo un tentativo invernale andato vuoto la dirigenza sarebbe disposta ad offrire anche il talentuoso brasiliano.

Sulla lista dei possibili partenti c’è anche Ante Rebic, il cui riscatto è in bilico nonostante una buona seconda parte di stagione. In caso di partenza il candidato principale è Memphis Depay, 26enne del Lione da tempo tra i preferiti della dirigenza rossonera.

