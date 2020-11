Calciomercato Milan, infortunio Ibrahimovic: spuntano Balotelli, Giroud e Milik

Il Milan deve mettersi alla ricerca di un sostituto di Ibrahimovic per le prossime partite. A parte che il calciatore svedese dovrà stare fermo per due settimane appena, ma non sono escluse mosse in entrata per i rossoneri.

Il primo nome della lista è quello di Mario Balotelli. Il calciatore è attualmente svincolato, ma ciò che preoccupa di più è la sua condizione. Ci vorrebbe un mese intero di allenamenti duri per sperare di vederlo in una condizione accettabile. Il Milan non può aspettare tutto questo tempo. Questa opzione è quindi la meno probabile.

Poi ci sono dei nomi più interessanti e che possono risultare utili alla causa. Uno di questi è Giroud, attualmente al Chelsea, ma che non sta trovando spazio come nei tempi passati. Si vocifera di un prestito a gennaio per i rossoneri.

L’altra pista è quella che porta a Milik. Il calciatore polacco è in rotta con il Napoli, la frattura con De Laurentiis è irreparabile. Nei prossimi mesi si capirà dove potrebbe sbarcare.

Gli ultimi due pare siano più appetibili come sostituti di Ibrahimovic. Vedremo nel prossimo mese quali saranno le strategie del club. Pioli ha a disposizione il solo Colombo come punta centrale, anche se all’occorrenza Rebic e Leao possono tentare di ricoprire il ruolo.

Al Milan occorre al più presto una punta centrale in grado di realizzare almeno più di 10 goal a stagione.

