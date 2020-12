Calciomercato Milan: idee Sanchez del Tottenham per la difesa

Il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa per gennaio. Guarda anche alla Premier League, con in lizza un difensore che costa 45 milioni di euro: Davinson Sanchez del Tottenham.

La formazione rossonera di Pioli è riuscita ad andare avanti nonostante le difficoltà incontrate nel reparto arretrato. Due difensori, a tempi alterni, si sono infortunati e lo hanno costretto a fare i salti mortali nello schieramento in campo.

Sanchez, difensore colombiano calsse 1996 del Tottenham Fonte: Wikipedia Sanchez

Romagnoli e Kijaer sono stati infortunati a tempi alterni. Ora è il momento del danese, ma in passato c’è stato anche l’infortunio dell’italiano. Dietro di loro c’è il solo Gabbia, che pure si sta ben comportando in questa prima parte di stagione. Musacchio, invece, non rientra più nei piani dell’allenatore.

L’idea per gennaio è quindi un giovane difensore del Tottenham, Davinson Sanchez. Il colombiano, classe 1996, è molto forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Il suo ruolo principale è nel centro destra, nella difesa a quattro. Il suo costo si aggira sui 45 milioni di euro

