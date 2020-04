Calciomercato Milan: idea Onana. Siviglia vicino al riscatto di Suso

Il calciomercato quest’anno non avrà forse luogo o sarà affrontato diversamente. Nel primo caso sarebbe un sogno, nel secondo un incubo, poiché i nomi non saranno di primo piano, come alcuni addetti ai lavori dicono sottovoce da tempo. Solo giovani da valorizzare, presunti talenti sconosciuti.

Vediamo ora i consueti nomi accostati al Milan, anzi il nome: André Onana. PEr quando riguarda, invece, il mercato in uscita, sembra avvicinarsi il riscatto di Suso da parte del Siviglia.

André Onana, camerunese classe 1996, è il portiere dell’Ajax da sei stagioni, divenendo titolare a partire dalla terza. Il Milan sarebbe interessato a prenderlo qualora partisse Donnarumma, ma dovrà sborsare, a quanto dice il Telegraph, almeno 40 milioni.

Su di lui, oltre ai rossoneri, ci sarebbero anche Chelsea, Barcellona e PSG. In passato, prima di finire all’Ajax, sarebbe stato trattato e da un club italiano (di cui non ha fatto il nome) poi ritiratosi a cose quasi fatte per non far arrabbiare i tifosi che non lo volevano in quanto nero di carnagione. Complimenti a tale società.

Andiamo ora in Spagna. In un’inutile intervista alla inutile Gazzetta dello Sport, Suso, prestato a gennaio al Siviglia, ha fatto sapere che le colpe del suo addio e delle sue difficoltà non erano legate al suo essere un giocatore tatticamente fastidioso, ma ai troppi allenatori. Però lui non ha mai voluto cambiare passo. Ok, non andiamo oltre.

E’ però certa un’altra cosa. Se la Liga finisse adesso, Suso verrebbe obbligatoriamente riscattato poiché gli andalusi sarebbero qualificati alla prossima Champions League, come da clausola dell’accordo tra i due club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS