Calciomercato Milan: idea Antiste

Il Milan in questo periodo è impegnato a cercare il vice di Ibrahimovic. Diversi nomi sono stati sfogliati ma ancora nessuno è stato scelto. Ci sono molti dubbi ed incertezze riguardo questo attaccante che dovrebbe avere caratteristiche simili allo svedese. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Antiste.

Il giovane diciottenne francese attualmente milita in Ligue 2 nel club del Tolosa. Ha firmato il suo primo contratto professionale lo scorso anno, precisamente il 13 ottobre. Ha fatto il suo debutto il successivo 5 febbraio nel match perso dalla sua squadra a Strasburgo per 1-0.

Immagine tratta da Wikipedia

Occorre riuscire a rientrare nei parametri tecnici, d’età ed economici di Elliot. Il calciatore in questione ha la stessa età di un altro elemento già presente in rosa nei rossoneri, ovvero Lorenzo Colombo. È un attaccante molto prolifico dato che ha segnato diverse reti nelle sue esperienze con le giovanili. Ha messo in mostra anche doti da centravanti di manovra, caratteristiche che potrebbero accomunarlo con Ibrahimovic.

Le relazioni su Antiste sono comunque positive. I suoi parametri potrebbero convincere i rossoneri a tentare un assalto nell’imminente apertura del mercato invernale.

