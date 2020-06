Calciomercato Milan, è fatta per Kalulu: atteso per visite mediche e firma

In mezzo a tanti nomi tirati fuori dalla stampa e a trattative della cui esistenza si può e deve nutrire qualche dubbio, sarebbe in dirittura di arrivo il primo acquisto per la prossima stagione.

E’ Pierre Kalulu: il giovanissimo terzino destro, classe 2000, è in scadenza con il Lione e sembra aver chiuso con il Milan. Sarebbe atteso a Milano per le visite e la firma sul suo primo contratto da professionista.

A questo punto il destino di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria è segnato. Entrambi hanno profondamente deluso le attese e almeno uno tra loro dovrebbe fare le valigie durante la sessione di mercato che inizierà a settembre.

Meno noto, invece, è il destino di Alexis Saelemaekers, giunto a gennaio in prestito dall’Anderlecht e utilizzato poco o nulla. Non si sa se il Milan lo riscatterà o meno.

Kalulu è, dicevamo un terzino destro. E’ da tempo sul taccuino dello scout Geoffrey Moncada ed è un difensore duttile in grado di giocare anche a sinistra e al centro. E’ una colonna delle giovanili del Lione, ma non ha ancora esordito in prima squadra.

Sarà lui il giocatore in grado di operare la svolta di un ruolo tanto delicato quanto “maledetto” per i rossoneri? Il tempo lo dirà.

