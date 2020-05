Calciomercato Milan: contatti per Odegaard, Militao e Lucas Vazquez

Classe 1998, Martin Odegaard era ritenuto, quando aveva appena 16 anni, uno dei talenti più fulgidi del calcio mondiale e a portarlo via dalla natia Norvegia fu il Real Madrid, sempre ingordo quando si parla di giovani.

La realtà, però, fu molto più dura del sogno e così Odegaard non trovò spazio nei blancos e, dopo un paio di spezzoni, venne mandato in prestito in Olanda. Dopo due annate e mezzo con Heerenveen e Vitesse, fu la Real Sociedad, sempre a titolo temporaneo, a riportare il ragazzo in Spagna.

Con i baschi il trequartista norvegese si è ritagliato il suo spazio fornendo buone prestazioni e realizzando 7 gol e 8 assist complessivi. Però parliamo sempre di un ragazzo che doveva spaccare il mondo qualche anno fa.

Al Real Madrid sembra proprio non dover sbocciare e così è molto probabile un nuovo prestito. A farsi sotto, stavolta, è il Milan: i meneghini vorrebbero proporre ai galiziani un prestito con diritto di riscatto.

Il costo del cartellino è di 40 milioni e il contratto scade nel 2023: con il prestito con diritto di riscatto il Real Madrid manterrebbe la proprietà del giocatore e il Milan avrebbe un giocatore talentuoso e in linea con il progetto senza svenarsi. Adesso si aspetta il prossimo passo.

Altri esuberi del Real Madrid che il Milan potrebbe mettere in lista sono Eder Militao e Lucas Vazquez, chiusi nei rispettivi ruoli da compagni ben più ingombranti.

Militao, difensore centrale brasiliano classe 1998, è arrivato dal Porto la scorsa estate, ma non ha mai trovato spazio collezionando appena 13 presenze complessive. Anche lui potrebbe essere ceduto in prestito per farlo giocare con continuità.

Un po’ diverso

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS