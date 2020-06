Calciomercato Milan: contatti per Kaio Jorge e David Neres, ma non per Militao

Ennesimi nomi accostati al Milan: Kaio Jorge e David Neres. Sono entrambi attaccanti, anche se con caratteristiche diverse, sono brasiliani e sono giovani. Inoltre, hanno lo stesso agente: Giuliano Bertolucci.

Kaio Jorge è una punta centrale classe 2002, gioca nel Santos ed ha esordito da poco in prima squadra. Al momento gioca solo spezzoni di partita, ma ha già una rete all’attivo in Coppa Libertadores. E’ campione del mondo under 17 con il Brasile e della rassegna dell’anno scorso è stato anche capocannoniere con 5 centri.

Centravanti in grado di giocare anche come seconda punta e come esterno e sulle fasce, è seguito con molto interesse anche dalla Juventus. Il costo è di 30 milioni e il Santos ha già rifiutato un’offerta da 20 inoltrata dai bianconeri, che vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto. Quale sarà la mossa del Milan?

Al momento ci sono solo sondaggi con l’agente e i rossoneri sembrano in piena corsa, ma occhio al Barcellona e ai presunti 60 milioni in preparazione. Nessun contatto, invece, per Eder Militao, anche lui assistito da Bertolucci. Erano solo indiscrezioni.

David Neres, invece, lo conosciamo bene. E’ una delle stelle stelle dell’Ajax che sorprese tutti l’anno scorso. Classe ’97, gioca come ala destra, è duttile e veloce e, cosa fondamentale, ha un buon senso del gol avendone realizzati ben 35 globali con i lancieri in tre anni e mezzo.

Potrebbe essere lui il giocatore da cui ripartire: la pandemia e un infortunio al ginocchio che lo costringerà ai box per tutta la parte finale della stagione potrebbero far scendere il suo prezzo da 50 milioni a circa 30. E questo malgrado il rinnovo fino al 2023.

L’anno scorso c’era stato l’affondo del Napoli, che offrì 50 milioni ricevendo un secco no, ma adesso potrebbe ritentare e costituire un forte ostacolo alle mire rossonere.

