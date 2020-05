Calciomercato Milan: conferme per Dumfries, idee Bustos e Leweling

Centrocampista di fascia in grado di giocare sia a destra che a sinistra, Jamie Leweling è il nuovo nome accostato al Milan dalla stampa.

Classe 2001, milita nel Greuther Furth ed è nella nazionale Under-19 tedesca. Se ne parla molto bene e sembra che a volerlo sia anche l’Udinese oltre ad alcuni club stranieri. Si vedrà.

Un altro nome è quello di Nahuel Bustos, punta argentina ventiduenne. Con il Talleres ha fin qui realizzato 10 gol in 21 partite globali ed è finito nel mirino anche di Napoli e Roma, ma piace anche al Siviglia e a molte altre squadre, comprese alcune dell’Argentina.

Il suo contratto scade nel 2021 e ha una clausola rescissoria di 18 milioni, quindi abbordabile.

Infine, si torna a parlare di Denzel Dumfries. Il terzino destro ha aperto al Milan (“Forse non ancora, forse sì, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere” è stata la risposta a Fox Sports alla domanda inerente ad un body rossonero da regalare al suo bimbo in arrivo) e arriverebbe qualora parta uno tra Davide Calabria e Andrea Conti. Il primo ha estimatori in Spagna e piace anche a Bologna e Fiorentina.

Oltre al denaro incassato per Calabria, il Milan potrebbe utilizzare Ricardo Rodriguez: il terzino sinistro svizzero dovrebbe restare al PSV, squadra anche di Dumfries, e questo fattore potrebbe agevolare la trattativa facendo abbassare il prezzo. Classe ’94, il giocatore si è fatto notare per la grande continuità nelle sue prestazioni ed è un autentico bolide.

