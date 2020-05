Calciomercato Milan: con Rangnick anche Nagelsmann e Kilian?

Nuove voci dalla Germania: Ralf Rangnick potrebbe portare a Milanello Julian Nagelsmann in panchina e anche Luca Kilian, difensore classe ’99 del Paderborn.

Nagelsmann, tecnico del Lipsia, è il più giovane tecnico di sempre in una squadra attualmente nella top eight europea. Classe 1987, ha iniziato come difensore giocando solo a livello giovanile a causa di ripetuti infortuni; su proposta di Thomas Tuchel, all’epoca alla guida della seconda squadra dell’Augusta, Nagelsmann divenne nel 2007 osservatore e alcuni dopo iniziò ad allenare.

Nel 2016, dopo alcuni anni a fare da vice e guidare le giovanili, fu promosso allenatore all’Hoffenheim, che salvò e portò in Europa. Da quest’anno è al Lipsia succedendo proprio a Rangnick, passato dietro la scrivania nel ruolo di DS.

Al Milan potrebbe dunque arrivare una coppia che si conosce e in cui vi è stima reciproca. Sarebbe addirittura previsto un incontro tra lo stesso Rangnick, ormai ds in pectore, e Gordon Singer per stabilire strategie di mercato e budget, ma anche e soprattutto per chiarire se sarà lui a fare anche il tecnico oltre al DS o se sarà Nagelsmann a sedere sulla panchina.

Con loro due giungerebbe a Milano anche Luca Kilian, difensore di vent’anni attualmente al Paderborn. Prelevarlo costerebbe appena 2 milioni. E’ un centrale, ma può fare anche il terzino destro.

