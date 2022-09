Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: preso Dest

Il Milan ha effettuato un blitz e ha acquistato Dest dal Barcellona in prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione totale da 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe chiuso con il Barcellona per il terzino classe ‘2000 Serginho Dest.

Un colpo statunitense, proprio come la società RedBird, che il caso vuole abbia firmato l’accordo per acquistare il 99% delle quote rossonere nella giornata di oggi.

Il Milan ha effettuato un blitz inserendosi nella trattativa tra il Barcellona e il Villareal, con quest’ultima che era molto vicina al giocatore.

La formula per assicurarsi l’esterno è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Inoltre, il club rossonero ha accettato di pagare l’intero ingaggio del giocatore, che con il Barcellona guadagna ben 3,8 milioni di euro netti a stagione, da cui detrarre i primi due mesi, quindi poco più di 600 mila euro.

Il terzino andrà a sostituire l’infortunato Florenzi, che ha rimediato un brutto colpo nel match pareggiato contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Dunque, Stefano Pioli avrà a sua disposizione un giocatore che sa abbinare bene esplosivi e fisicità, qualità che risultano utili al club rossonero.

Il giocatore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, superate le quali firmerà un contratto fino a giugno, ma con scadenza nel 2027 nel caso in cui il Milan dovesse esercitare il diritto di riscatto.

Dest ha battuto la concorrenza di Alvaro Odriozola del Real Madrid e Hector Bellerin dell’Arsenal, quest’ultimo si accaserà proprio al Barcellona, grazie alla sua duttilità, visto che lo statunitense può giocare anche come terzino sinistro ed esterno alto su entrambe le fasce.