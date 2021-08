Calciomercato Milan: Castillejo ad un passo dal Getafe, Pobega vicino al Cagliari

Si apre il mercato in uscita anche per il Milan. Samu Castillejo è vicinissimo dal lasciare Milano ed andrà in Spagna, al Getafe. Manca davvero solo la firma e lo spagnolo firmerà con la squadra di Madrid. Tommaso Pobega, di proprietà rossonera, invece è diretto verso il Cagliari.

Anche il Milan decide di vendere qualche suo esubero. Con l’arrivo di Olivier Giroud, il reparto offensivo rossonero comincia ad essere troppo affollato. Per questo motivo che Stefano Pioli dovrà scegliere e decidere di sacrificare qualcuno. A partire sarà sicuramente Samu Castillejo. L’esterno offensivo non ha particolarmente brillato nell’ultima stagione passata.

La sua vendita era oramai nell’aria e sembra vicino il suo ritorno in Spagna. Su di lui c’è l’interesse vivo del Getafe. Per il classe 95 sembra essere tutto già pronto ed anche il suo agente è sbarcato a Getafe per trattare con il club. Castillejo, dunque, ritorna in Liga dopo l’esperienza al Villareal.

Milan, parte anche Pobega

Per l’esterno classe 95 la trattativa potrebbe concludersi per una cifra attorno 6-8 milioni. Liquidità che serve al Milan per poi cercare di investire nuovamente sul mercato. Questa, però, non sarà l’unica partenza a Via Aldo Rossi. Anche Tommaso Pobega è in uscita. Il giocatore, dopo l’esperienza più che positiva con lo Spezia, è ritornato a Milano. Sarà solo di passaggio visto che anche lui ha le valige in mano.

Per Pobega c’è la possibilità di andare in prestito al Cagliari che dovrà sostituire Marko Rog, fuori per infortunio. Non è da escludere che il Milan possa scegliere di far restare il centrocampista ma opterà ,quasi sicuramente, per un prestito in modo da poter far crescere l’ex Pordenone.

