Calciomercato Milan: Boadu e Boga o Sabitzer se salta Jovic. Offerta per Eduardo Quaresma, idea Halstenberg

Continuano ad accavallarsi nomi su nomi per il futuro mercato del Milan, alcuni già trattati tempo fa e altri totalmente nuovi. Vediamoli.

Il nome nuovo, primo della lista a quanto pare, è l’esterno austriaco del Lipsia Marcel Sabitzer, un classe ’94 che si sta imponendo grazie alle grandi prestazioni in Champions League, dove ha fatto fuori il Tottenham finalista dell’anno scorso con una doppietta.

Rapido e imprevedibile, può giocare anche come mezzala sfruttando la sua abilità negli inserimenti senza palla. Piace molto a Rangnick, ma è difficile che Nagelsmann e la società tedesca se ne privino facilmente. Costa almeno 40 milioni, un prezzo importante, ma se arrivasse davvero al Milan, Rangnick lo chiederebbe senza dubbio.

Se non dovesse concretizzarsi, il piano B prevederebbe un doppio arrivo: Myron Boadu e Jeremie Boga. Giovani e talentuosi, sarebbero un buon inizio per l’ennesimo nuovo corso, ma non sarà facile, soprattutto per l’esterno del Sassuolo corteggiato da tanti tra cui Napoli e Juventus.

Certo, il sogno reale è la punta del Real Madrid Luka Jovic, quest’anno fermato da problemi di ambientamento prima e da un singolare infortunio in casa durante la quarantena. Questo in particolare è un motivo per cui il serbo è in stand-by.

Altra trattativa che potrebbe iniziare è quella per Quaresma. No, non quello ex Inter, ormai trentasettenne, ma Eduardo, un difensore del Benfica di appena diciotto anni. Ma sempre dal Lipsia potrebbe giungere il più esperto Marcel Haalstenberg, classe ’91 in grado di giocare terzino sinistro, centrale e anche esterno di centrocampo. Ma, lo abbiamo detto, sono tutte voci di cui ci siamo rotti le scatole.

