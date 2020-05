Calciomercato Milan: all in su Hendrick. Dal Brasile: vicino Fuchs. Idea Benkhedim

Nuovi nomi per il calciomercato del Milan. Anzi, solo due. L’altro nome è meno nuovo, di ieri, ma pare già vicino ai rossoneri. Parliamo di Jeff Hendrick, Bilal Benkhedim e Bruno Fuchs.

Jeffrey “Jeff” Hendrick, irlandese classe 1992, è un centrocampista arretrato alto e slanciato che può muoversi bene anche dietro le punte pur non essendo un giocatore particolarmente offensivo. E’ prettamente difensivo.

Gioca nel Burnley dal 2016 dopo aver iniziato nel Derby County e, fin qui, ha totalizzato oltre 300 presente ed una trentina di gol in tutta la carriera, trascorsa cambiando solo due casacche. Sarà quella del Milan la terza? Così pare, visto che il giocatore è in scadenza e partirà a parametro zero. I rossoneri si sarebbero mossi per primi.

L’altro nome è Bilal Benkhedim, duttile trequartista classe 2001 del Saint-Etienne in grado di giocare anche in mediana e come esterno sinistro d’attacco. Ha fin qui collezionato tre spezzoni in Ligue 1 ed è nel giro della Francia Under 18. Questa è un’operazione ancora non partita.

Infine Bruno Fuchs. Ieri abbiamo scritto che questo difensore brasiliano, in forza all’Internacional, potrebbe partire in caso di offerte pari o superiori ai 15 milioni.

Dal Brasile arriva la conferma che il giocatore è sulla lista dei partenti a causa della crisi dovuta alla pandemia e un giornalista locale, Giovani Farioli di “Revista Colorada” ha confermato parlando di un Milan molto interessato all’acquisto per sostituire Mateo Musacchio.

