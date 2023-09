Calciomercato Liga Estate 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Si è concluso anche il mercato estivo della Liga, non con grandissime sorprese. L’Atlético Madrid è stata tra le big che meno ha messo mano al portafoglio. Con una squadra già piena di fenomeni, i Colchoneros si sono arricchiti con la presenza di Azpilicueta del Chelsea che è arrivato a Madrid. João Felix , invece, ritorna dal prestito proprio dai Blues.

Il Barcellona si è mosso sul mercato. I blaugrana sono andati a pescare in Inghilterra e hanno chiuso l’affare per Gundogan. Il giocatore del Manchester City è arrivato in Catalogna a parametro zero, un gran colpo di mercato. Mercato in cessione molto attivo con Kessié che è volato in Arabia e Sergio Busquets all’Inter Miami dell’altro ex Lionel Messi.

Il protagonista del mercato spagnolo è stato sicuramente il Real Madrid. Colpaccio per Bellingham che dal Borussia Dortmund è arrivato a Madrid per la cifra di 130 milioni di euro e diventando uno degli acquisti più faraonici della storia del calcio. Un affare davvero faraonico ma che ha subito ripagato perché ha già realizzato quattro gol in tre partite.

Cambiamenti anche in casa Siviglia. Bono ha lasciato l’Andalusia per volare in Arabia ma la squadra può consolarsi con l’acquisto di Sow dall’Eintracht di Francoforte. Il club, però, è ancora a zero punti, dopo la vittoria dell’Europa League e si aspetta un miglioramento.

Ex Milan approda alla Real Sociedad: André Silva dal Lipsia ha firmato per i Paesi Baschi.Cessione importante per il Girona che ha venduto Castellanos alla Lazio. L’ex obiettivo del Napoli, Gabri Veiga del Celta Vigo, ha infine scelto l’Arabia Esaudita. Acquisto di Carlos Perez che è arrivato direttamente dalla Roma.

LaLiga, il calciomercato di tutte le squadre

Alaves

Nikola Maras (D, Rayo Vallecano)

Ander Guevara (M, Real Sociedad)

Andoni Gorosabel (D, Real Sociedad)

Giuliano Simeone (A, Atlético de Madrid)

Antonio Blanco (M, Real Madrid)

Rafa Marin (D, Real Madrid)

Kike Garcia (A, Osasuna)

Ritorno prestito:

Abdallahi Mahmoud (M, Istra-CRO)

Cessioni

Alan Godoy (A, Mirandés)

Taichi Hara (A, Kyoto FC-JAP)

Jason (A, Arouca-POR)

Toni Moya (M, Zaragoza)

Victor Laguardia (D, Fim de carreira)

Florian Lejeune (D, Rayo Vallecano)

Fine prestito:

Anderson Arroyo (D, Liverpool-ING)

Rober González (A, Real Bétis)

Asier Villalibre (A, Athletic Bilbao)

Almeria

Acquisti

Vicente Moreno (T, Sem clube)

Luis Suárez (A, Olympique de Marseille-FRA)

Edgar González (D, Real Bétis)

Dion Lopy (M, Stade de Reims-FRA)

Marc Pubill (D, Levante)

Sergio Arribas (M, Real Madrid)

Idrissu Baba (M, Mallorca)

Luis Maximiano (G, Lazio)

Ibrahima Koné (A, Lorient-FRA)

Ritorno prestito:

Arvin Appiah (A, Málaga)

Gui Guedes (M, Lugo)

Dani Albiar (M, Cartagena)

Juan Gutiérrez (A, Nacional-URU)

Cessioni

Cristian Olivera (A, Boston River-URU)

Rodrigo Ely (D, Grêmio-BRA)

Francisco Portillo (A, Sem clube)

Cesar de la Hoz (M, Sem clube)

Rubi (T, Sem clube)

Nikola Maras (D, Alavés)

Diego Fuoli (G, San Fernando)

Jordi Escobar (A, Logronés)

Arnau Solà (D, Real Murcia)

Iván Martos (D, Huesca)

Dyego Sousa (A, Alcorcón)

Samú Costa (M, Mallorca)

Srdjan Babic (D, Spartak Moscou-RUS)

El Bilal-Touré (A, Atalanta-ITA)

Athletic Bilbao

Acquisti

Inigo Ruiz de Galarreta (M, Mallorca)

Javier Martón (A, Real Sociedad B)

Ritorno prestito:

Juan Artola (A, Burgos)

Imanol Garcia de Albeniz (D, Eibar)

Benat Prados (M, Mirandés)

Peru Nolaskoain (M, Eibar)Asier Villalibre (A, Alavés)

Cessioni

Mikel Balenziaga (D, Sem clube)

Unai Nuñez (D, Celta de Vigo)

Iñigo Martínez (D, Barcelona)

Ander Iru (G, Sem clube)

Oier Zarraga (M, Udinese-ITA)

Alex Petxarromán (D, Andorra)

Unai Vencedor (M, Eibar)

Nico Serrano (D, Mirandés)

Jon Morcillo (A, Amorebieta)

Ander Capa (D, Sem clube)

Atletico Madrid

Acquisti

Caglar Soyuncu (D, Leicester City-ING)

Javi Galán (D, Celta de Vigo)

Santiago Mouriño (D, Racing de Montevidéu-URU)

Samu Omorodion (A, Granada)

César Azpilicueta (D, Chelsea-ING)

Ritorno prestito:

Barja Garcés (A, Tenerife)

Vitolo (A, Las Palmas)

Samuel Lino (A, Valencia)

Rodrigo Riquelme (A, Girona)

João Felix (A, Chelsea-ING)

Cessioni

Sergio Camello (A, Rayo Vallecano)

Santiago Mouriño (D, Zaragoza)

Victor Mollejo (A,Zaragoza)

German Valera (A, Zaragoza)

Carlos Martin (A, Mirandés)

Sergio Reguilón (D, Tottenham-ING)

Matt Doherty (D, Wolverhampton-ING)

Marcos Paulo (A, São Paulo-BRA)

Javi Serrano (M, Sturm Graz-AUS)

Geoffrey Kondogbia (M, Olympique de Marseille-FRA)

Renan Lodi (D, Olympique de Marseille-FRA)

Manu Sánchez (D, Celta de Vigo)

Juan Manoel Sanabria (M, Atlético San Luis-MEX)

Samu Omorodion (A, Granada)

Giuliano Simeone (A, Alavés)

Barcelona

Acquisti

Oriol Romeu (M, Girona)

Ilkay Gündogan (M, Manchester City-ING)

Vitor Roque (A, Athletico Paranaense-BRA)

Inigo Martinez (D, Athletic Bilbao)

Ritorno prestito:

Clement Lenglet (D, Tottenham-ING)

Abde Ezzalzouli (A, Osasuna)

Cessioni

Julian Araújo (D, Las Palmas)

Arnau Tenas (G, PSG-FRA)

Sergio Busquets (M, Inter Miami-EUA)

Jordi Alba (D, Inter Miami)

Samuel Umtiti (D, Lillle-FRA)

Illias Akhomach (A, Villarreal)

Pablo Torre (M, Girona)

Álex Collado (A, Real Bétis)

Nico Gonzalez (M, Porto-POR)

Franck Késsie (M, Al-Ahli-SAU)

Ousmane Dembélé (A, PSG-FRA)

Sergino Dest (D, PSV-HOL)

Cadiz

Acquisti

Jorge Meré (D, América-MEX)

Gonzalo Escalante (M, Lazio-ITA)

Sergi Guardiola (A, Real Valladolid)

Roger Martí (A, Elche)

Darwin Machis (A, Real Valladolid)

Javi Hernández (M, Leganés)

Maxi Gómez (A, Trabzonspor-TUR)

Lucas Pires (D, Santos-BRA)

Ritorno prestito:

Milutin Osmajic (A, Vizela-POR)

Martin Calderón (M, Celta de Vigo)

Cessioni

Raúl Parra (D, Estoril-POR)

Juan Flere (G, Sanluqueño)

Álvaro Jiménez (A, Tractor-IRÃ)

Santiago Arzamendia (D, Cerro Porteño-PAR)

Ivan Chapela (A, Eldense)

Tomás Alarcón (M, Cartagena)

Pacha Espino (D, Rayo Vallecano)

Salvi Sánchez (A, Espanyol)

Awer Mabil (A, Grasshopper-SUI)

Fine contratto

Théo Bongonda (A, Spartak Moscou-RUS)

Jon Ander Garrido (M, Fim de carreira)

Antonio Lozano (A, Getafe)

Jorge Meré (D, América-MEX)

Celta Vigo

Acquisti

Unai Nuñez (D, Athletic Bilbao)

Carles Pérez (A, Roma-ITA)

Manu Sánchez (D, Atlético de Madrid)

Rafa Benítez (T, Sem clube)

Carlos Dotor (M, Real Madrid Castilla)

Carl Starfelt (D, Celtic-ESC)

Jonathan Bamba (A, Lille-FRA)

Ritorno prestito:

Miguel Baeza (M, Rio Ave-POR)

Sergio Carreira (D, Villarreal B)Alfon González (A, Real Murcia)

Cessioni

Denis Suárez (M, Villarreal)

Santi Mina (A, Sem clube)

Rubén Blanco (D, Olympique de Marseille-FRA)

Carlos Carvalhal (T, Sem clube)

Julen Lobete (A, Andorra)

Orbelín Pineda (M, AEK Atenas-GRE)

Javi Galán (D, Atlético de Madrid)

Gabri Veiga (M, Napoli-ITA)

José Fontán (D, Cartagena)

Fine contratto

Haris Seferovic (A, Benfica-POR)

Óscar Rodriguez (M, Sevilla)

Hugo Mallo (D, Sem clube)

Augusto Solari (A, Sem clube)

Gabriel Fernandez (A, Sem clube)

Getafe

Acquisti

Portu (A, Real Sociedad)

Antonio Lozano (A, Cádiz)

Juanmi Latasa (A, Real Madrid)

Daniel Fuzato (G, Ibiza)

Sergi Altimira (M, Sabadell)

Omar Alderete (D, Hertha Berlin-ALE)

Ritorno prestito:

Erick Cabaco (D, Granada)

Sabi Abdulai (M, Ponferradina)

Cessioni

Seonane (M, Real Oviedo)

Jakub Jankto (M, Cagliari-ITA)

Dario Poveda (A, Leganés)

Sabit (M, Lugo)

Jack Harper (A, Hércules)

Jonathan Silva (D, Granada)

Algobia (M, Levante)

Sergi Altimira (M, Real Bétis)

Fim do contrato:

Kiko Casilla (G, Leganés)

Diego Conde (G, Leganés)

Munir (A, Sem clube)

Jordan Amavi (D, Olympique de Marseille-FRA)

Gonzalo Villar (M, Roma-ITA)

Girona

Acquisti

Paulo Gazzaniga (G, Fulham-ING)

Sávio Moreira (A, Troyes-FRA)

Daley Blind (D, Bayern de Munique-ALE)

Yangel Herrera (M, Manchester City-ING)

Pablo Torre (M, Barcelona)

Artem Dovbyk (A, Dnipro-UCR)

Iván Martin (M, Villarreal)

Yan Couto (D, Manchester City-ING)

Fine prestito:

Oscar Ureña (A, Cartagena)

Eric Monjonell (D, Lommel-BEL)

Alex Sala (M, Sabadell)

Pau Vitor (A, Sabadell)

Ilyas Chaira (A, San Fernando)

Gabri Martinez (A, San Fernando)

Cessioni

Ramon Terrats (M, Villarreal)

Oriol Romeu (M, Barcelona)

Óscar Ureña (A, Leganés)

Arnau Ortiz (A, Eldense)

Fine prestito:

Javi Hernandez (D, Leganés)

Ivan Martin (M, Villarreal)

Rodrigo Riquelme (A, Atlético de Madrid)

Reinier (A, Real Madrid)

Taty Castellanos (A, Lazio-ITA)

Granada

Acquisti

Shon Weissman (A, Real Valladolid)

Wilson Manafá (D, Porto)

Gumbau (M, Elche)

Gonzalo Villar (M, Roma-ITA)

Jesús Vallejo (D, Real Madrid)

Ritorno prestito:

Alfa Diounkou (D, Barcelona Atlètic)

Isma Ruiz (M, Ibiza)

Antoñín (A, Anorthosis-CYP)

Matias Arezo (A, Peñarol-URU)

Cessioni

Adrian Butzke (A, Paços Ferreira-POR)

Joaquin Quini (D, Olympiacos-GRE)

Rubén Rochina (D, Sem clube)

Pepe Sánchez (D, Ibiza)

Meseguer (M, Real Valladolid)

Samu Omorodion (A, Atlético de Madrid)

Jorge Molina (A, Sem clube)

Fine prestito:

Jonathan Silva (D, Getafe)

Erick Cabaco (D, Getafe)

Famara Diédhiou (A, Alanyaspor-TUR)

Pol Lozano (M, Espanyol)

Las Palmas

Acquisti

Julian Araújo (D, Barcelona)

Munir (A, Getafe)

Javi Muñoz (M, Eibar)

Sandro Ramírez (A, Huesca)

Daley Sinkgraven (M, Bayer Leverkusen-ALE)

Aarón Escandell (G, Cartagena)

Mika Mármol (D, Andorra)

Sory Kaba (A, Midtjylland-DIN)

Máximo Perrone (M, Manchester City-ING)

Marvin Park (D, Real Madrid Castilla)

Cessioni

Enrique Clemente (D, Racing de Ferrol)

Ale Garcia (A, Antequara)

Javi Cendón (G, Avilés)

Unai Veiga (M, Avilés)

Joel del Pino (A, Avilés)

Alex Dominguez (G, Toulouse-FRA)

Pinchi (A, Çaykur Rizespor-TUR)

Fine contratto

Marvin Park (A, Real Madrid Castilla)

Vitolo (A, Atlético de Madrid)

Loren Moron (A, Real Bétis)

Álvaro Jimenez (A, Cádiz)Sidnei (D, Sem clube)

Óscar Clemente (M, Sem clube)

Florin Andone (A, Eldense)

Joel Dominguez (A, Sem clube)

Wilfrid Kaptoum (M, Sem clube)

Mallorca

Acquisti

Manu Morlanes (M, Villarreal)

Cyle Larin (A, Real Valladolid)

Toni Lato (D, Valencia)

Omar Mascarell (M, Elche)

Siebe Van der Heyden (D, St. Gilloise-BEL)

Darder (M, Espanyol)

Samu Costa (M, Almería)

Ritorno prestito:

Braian Cufré (D, New York City FC-EUA)

Javi Llabres (A, Mirandés)

Cessioni

Jordi Mboula (A, Hellas Verona-ITA)

Inigo Ruiz de Galarreta (M, Ahtletic Bilao)

Kang In Lee (A, PSG-FRA)

Baba (M, Almeria)

Leo Román (G, Real Oviedo)

Fine contratto

Tino Kadewere (A, Lyon-FRA)

Dennis Hadzikadunic (D, Rostov-RUS)

Ludwig Augustinsson (D, Sevilla)

Ángel Rodriguez (A, Tenerife)

Osasuna

Acquisti

Alejandro Catena (D, Rayo Vallecano)

Mojica (D, Villarreal)

Raúl Garcia (A, Real Bétis)

Jose Manuel Arnaiz (A, Leganés)

Ritorno prestito:

Jesus Areso (D, Burgos)

Cessioni

Aridane Hernández (D, Rayo Vallecano)

Diego Moreno (D, Mirandés)

Kike Garcia (A, Alavés)

Sergio Moreno (A, Rayo Vallecano)

Javi Martinez (M, Huesca)

Iker Benito (A, Andorra)

Fine prestito:

Manu Sánchez (D, Atlético de Madrid)

Abde Ezzalzouli (A, Barcelona)

Rayo Vallecano

Acquisti

Camello (A, Atlético de Madrid)

Francisco Rodríguez (T, Sem clube)

Pacha Espino (D, Cádiz)

Lejeune (D, Alavés)

Kike Pérez (M, Real Valladolid)

De Frutos (A, Levante)

Cárdenas (G, Levante)

Aridane Hernández (D, Osasuna)

Ritorno prestito:

Randy Nteka (M, Elche)

Bebé (A, Zaragoza)

Sergio Moreno (A, Osasuna)

Jorge Moreno (D, Córdoba)

Martín Pascual (D, Ibiza)

Cessioni

Andoni Iraola (T, Bournemouth-ING)

Alejandro Catena (D, Osasuna)

Joni Montiel (M, Real Valladolid)

Fran Garcia (D, Real Madrid)

Fine contratto

Santi Comesaña (M, Villarreal)

Sergio Camello (A, Atlético de Madrid)

Mario Hernández (D, Sem clube)

Mário Suarez (D, Sem clube)

Diego López (G, Sem clube)

Florian Lejeune (D, Alavés)

Esteban Saveljich (D, Sem clube)

Real Betis

Acquisti

Ayoze Pérez (M, Leicester-ING)

Marc Roca (M, Leeds-ING)

Isco (M, Sem clube)

Hector Bellerín (D, Sem clube)

Marc Bartra (D, Trabzonspor-TUR)

Chadi Riad (D, Barcelona Atlétic))

Raúl Garcia (A, Osasuna)

Sergi Altimira (M, Getafe)

Cessioni

Diego Lainez (A, Tigres UNAL-MEX)

Álex Collado (A, Al Okhdood-SAU)

Rober González (A, NEC Nimega-HOL)

Dani Martin (G, Andorra)

Canales (M, Rayados-MEX)

Montoya (D, Aris-GRE)

Juanmi (A, Al Riyadh FC-SAU)

Fine contratto

Joaquín (A, Fim de carreira)

Loren Moron (A, Las Palmas)

Víctor Ruíz (D, Sem clube)

Edgar González (D, Almería)

Real Madrid

Acquisti

Fran Garcia (D, Rayo Vallecano)

Jude Bellingham (M, Borussia Dortmund-ALE)

Arda Guler (M, Fenerbahçe-TUR)

Kepa Arrizabalaga (G, Chelsea-ING)

Joselu (A, Espanyol)

Ritorno prestito:

Brahim Diaz (M, Milan-ITA)

Reinier (A, Girona)

Cessioni

Jesús Vallejo (D, Granada)

Antonio Blanco (M, Alavés)

Juanmi Latasa (A, Getafe)

Fine contratto

Karim Benzema (A, Al-Ittihad-SAU)

Marco Asensio (A, PSG-FRA)

Mariano Díaz (A, Sem clube)

Eden Hazard (A, Sem clube)

Real Sociedad

Acquisti

Hamari Traoré (D, Rennes-FRA)

André Silva (A, RB Leipzig-ALE)

Arsen Zakharyan (M, Dínamo Moscow-RUS)

Ritorno prestito:

Jon Karrikaburu (A, Leganés)

Cessioni

Modibo Sagnan (D, Utrecht-HOL)

Roberto Lopez (M, Tenerife)

Andoni Zubiaurre (G, Eldense)

Ander Guevara (M, Alavés)

Gorosabel (D, Alavés)

Portu (A, Getafe)

Fine contratto

Asier Illarramendi (M, FC Dallas-EUA)

Alexander Sorloth (A, RB Leipzig-ALE)

Sevilla

Acquisti

Loic Badé (D, Rennes-FRA)

Federico Gattoni (D, San Lorenzo-ARG)

Adrià Pedrosa (D, Espanyol)

Djibril Sow (M, Eintracht Frankfurt-ALE)

Nyland (G, RB Leipzig-ALE)

Ritorno prestito:

Óscar Rodriguez (M, Celta de Vigo)

Roni Lopes (A, Troyes-FRA)

Kike Salas (D, Tenerife)

Thomas Delaney (M, Hoffenheim-ALE)

Adnan Januzaj (Basaksehir-TUR)

Oussama Idrissi (A, Feyenoord-HOL)

Cessioni

Rony Lopes (A, Sporting de Braga-POR)

José Ángel Carmona (D, Getafe)

Karim Rekik (D, Al Jazira-EAU)

Ivan Romero (A, Levante)

Carlos Álvarez (M, Levante)

Ludwig Augustinsson (D, Anderlecht-BEL)

Bono (G, Al-Hilal-SAU)

Fine contratto

Bryan Gil (M, Tottenham-ING)

Pepe Gueye (M, Olympique de Marseille-FRA)

Alex Telles (D, Manchester United-ING)

Valencia

Acquisti

Cenk Ozkacar (D, Lyon-FRA)

Sergi Canós (M, Brentford-ING)

Pepelu (M, Levante)

Ritorno prestito:

Koba Koinkredi (M, Real Oviedo)

Cessioni

Yunus Musah (M, Milan-ITA)

Racic (M, Sassuolo-ITA)

Koba Lein (M, Estoril-POR)

Cavani (A, Boca Juniors-ARG)

Jorge Sáenz (D, Leganés)

Toni Lato (D, Mallorca)

Fine contratto

Samuel Lino (A, Atlético de Madrid)

Nico González (M, Barcelona)

Ilaix Moriba (M, RB Leipzig-ALE)

Justin Kluivert (A, Roma-ITA)

Iago Herrerin (G, AEK Larnaca-CYP)

Villarreal

Acquisti

Santi Comesaña (M, Rayo Vallecano)

Denis Suárez (M, Celta de Vigo)

Adrià Altimira ( A, Andorra)

Sorloth (A, RB Leipzig-ALE)

Fabio Blanco (A, Barcelona Atlètic)

Andrés Ferrari (A, Sporting-POR)

Ramon Terrats (M, Girona)

Ilias Akhomach (A, Barcelona)

Matteo Gabbia (D, Milan-ITA)

Ben Brereton (A, Blackburn Rovers-ING)

Cessioni

Boulaye Dia (A, Salernitana-ITA)

Nicolas Jackson (A, Chelsea-ING)

Manu Morlanes (M, Mallorca)

Vicente Iborra (M, Olympiacos-GRE)

Arnaut Danjuma (A, Everton-ING)

Samuel Chukwueze (A, Milan-ITA)

Ivan Martín (M, Girona)

Mojica (D, Osasuna)

Pau Torres (D, Aston Villa-ING)

Fine contratto

Giovani Lo Celso (M, Tottenham-ING)

Fer Niño (A, Burgos)