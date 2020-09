Calciomercato Lazio: preso Sabiri

La Lazio continua a muoversi sul mercato e nella serata di ieri sera ha ufficializzato l’ingaggio di Abdelhamid Sabiri.

Il centrocampista marocchino naturalizzato tedesco, classe ’96 proviene dal Paderborn dove si è messo in luce scendendo in campo 24 volte e mettendo a segno 4 reti. Arriva nella Capitale a titolo definitivo (costo zero) e sarà legato al club bianco-celeste fino a Giugno 2021.

Sabiri non si fermerà a lunga alla Lazio. Il centrocampista infatti sarà subito girato in prestito alla Salernitana, secondo club di Lotito nella quale sono destinati a crescere i giovani talenti acquistati dalla Lazio.

Tare intanto è in procinto di chiudere anche per il ritorno di Wesley Hoedt. Il difensore, nella scorsa stagione in forza all’Anversa, arriverà alla Lazio, via Southampton, con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è atteso a Roma nella giornata di domani.

