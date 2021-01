Calciomercato Lazio: presi Kamenovic e Guerini, Anderson verso Crotone

Colpo in entrate per i biancocelesti. La società di Lotito ha preso Kamenovic per il reparto difensivo, Guerini come trequartista. In uscita c’è Anderson, su di lui il Crotone.

La Lazio è subito attiva nel mercato. Già due colpi in entrata, di cui uno è un difensore serbo preso dal Cukaricki sulla base di 2.5 milioni di euro.

Kamenovic, difensore servo classe 2000, prelevato dalla Lazio per la prossima stagione Fonte: Twitter LazioLand

Il difensore ventenne Kamenovic sarà a Roma nei prossimi giorni, appena dopo il derby. Il calciatore può essere impiegato anche come terzino sinistro.

Dopo che avrà effettuato le visite mediche di rito, ritornerà al club serbo Čukarički e vi starà per altri sei mesi. Quindi si unirà al prossimo ritiro estivo dei biancocelesti in programma nel mese di luglio.

Un altro acquisto definitivo riguarda il giovane classe 2002 Guerini. Lo ha prelevato dalla primavera del Torino, ma era già stato nel club biancoceleste nella stagione 2016/17.

Per quanto riguarda le uscite, invece, ecco che il calciatore Djavan Anderson è pronto a lasciare il gruppo biancoceleste. Sulle sue tracce c’è il Crotone con Stroppa che è molto interessato al suo acquisto, per poterlo schierare come esterno o come mezz’ala. Un vero e proprio jolly in mezzo al campo.

