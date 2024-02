Calciomercato Lazio Gennaio 2024: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Sarebbe dovuto essere un mercato col botto (finale), invece il colpo è restato in canna. Sarri si ritroverà la stessa rosa consegnatagli in estate.

Si conclude il mercato di gennaio in Serie A e la Lazio resta pressoché la stessa rosa di un mese fa, senza alcun nuovo innesto o cessione particolarmente dolorosa.

Un solo addio da registrare tra i biancocelesti, ovvero quello di Toma Basic che viene ceduto in prestito alla Salernitana dove troverà maggiore spazio rispetto alla sua avventura romana.

Sembrava tutto imbandito per il colpo finale che si stava materializzando nelle ultime ore con l’arrivo di Ryan Kent del Fenerbahce.

Il veloce esterno inglese sembrava ormai essere il rinforzo giusto per la squadra di Maurizio Sarri, tanto che l’agente del ragazzo era già a Roma per chiudere tutto, invece, a causa di problemi burocratici, la Lazio non ha concretizzato il colpo, restando con un pugno di mosche in mano.

I biancocelesti sono l’unica squadra in Serie A a non aver registrato acquisti in questa sessione.

Acquisti e cessioni della Lazio nel mercato di Gennaio



Acquisti: –

Cessioni: Toma BASIC (Salernitana, prestito), Emanuele CICERELLI (Catania).

La rosa della Lazio dopo il mercato di Gennaio

Portieri: Ivan Provedel, Christos Mandas, Luigi Sepe.

Difensori: Nicolò Casale, Alessio Romagnoli, Patric, Mario Gila, Luca Pellegrini, Dimitrije Kamenovic, Adam Marusic, Elseid Hysaj.

Centrocampisti: Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, Matteo Guendouzi, Luis Alberto, Matias Vecino, Manuel Lazzari, Daichi Kamada.

Attaccanti: Mattia Zaccagni, Gustav Isaksen, Felipe Anderson, Pedro, Taty Castellanos, Cristiano Lombardi, Ciro Immobile.

Allenatore: Maurizio Sarri.



La formazione tipo



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.