Calciomercato Juventus, Vlahovic può essere ceduto. Quanto vale? Chi lo vuole e dove può andare?

Il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino. Per la Juventus, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Dusan Vlahovic non sarebbe più incedibile. La sua difficoltà a trovare la via del gol negli ultimi tempi ha persuaso la società bianconera a non farlo più rientrare strettamente nei suoi piani. Alla porta della Vecchia Signora bussano al momento tre club non proprio di secondo piano: Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea.

La sua valutazione, per la Juventus, è vicina ai 100 milioni di Euro. Il quotidiano sportivo spagnolo AS lo dà molto vicino al Real Madrid: “il serbo – come riporta Calciomercato. com – è considerato tra i potenziali sostituti di Karin Benzema”.

Arrivato alla Juventus nel 2022 dopo avere giocato nella Fiorentina dove ha totalizzato 98 presenze e 44 reti, Vlahovic in bianconero ha finora all’attivo oltre trenta cartellini timbrati con 15 sigilli. Cresciuto nelle giovanili dell’OFK Belgrado, ha debuttato tra i professionisti nelle file del Partizan dove ha lasciato l’impronta di 21 presenze e una rete. E’ stabilmente nel giro della nazionale di Serbia con 21 presenze e 13 reti.