Calciomercato Juventus: spunta il PSG nel futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere la propria carriera al Paris Saint-Germain dopo l’esperienza alla Juventus. Il presidente dei parigini Al Khelaifi stravede per il fuoriclasse portoghese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere in Francia. Il fuoriclasse portoghese è intenzionato a rispettare il suo contratto con la Juventus, ma dopo l’avventura in Italia potrebbe decidere di continuare a giocare, con il Paris Saint-Germain in prima fila per acquistarlo.

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha rilasciato dichiarazioni molto lusinghiere su Cristiano Ronaldo a France Foobtall, affermando come sia ammirato dalla sua determinazione e dalla sua fame di vittorie. Lo sceicco ha aggiunto come sia un esempio per tutti i giocatori e per tutti i giovani calciatori.

Dichiarazioni che di certo non passano inosservate e che alimentano le voci di mercato. Già prima di approdare alla Juventus si era parlato di un inserimento del PSG, ma alla fine Cristiano Ronaldo decise di venire a giocare in Italia.

Il fuoriclasse portoghese è legato per altri due anni ai bianconeri e quando scadrà il suo contratto avrà 37 anni. La Juventus, però, potrebbe anche decidere di non perderlo a parametro zero e di venderlo al club parigino nell’estate del 2021, ricavandone qualcosa.

Nel frattempo, mentre come al solito si parla del suo futuro, Cristiano Ronaldo è concentrato sul presente. Dopo essere rientrato in Italia ad inizio Maggio, nella giornata di oggi il portoghese si è recato alla Continassa per iniziare gli allenamenti in vista della ripresa del campionato.

