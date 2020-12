Calciomercato Juventus: sondaggio per Llorente del Napoli, piacciono Boateng e Rudiger

I dirigenti bianconeri sono molto attivi in vista del mercato di riparazione. Nel mirino di Paratici e Nedved soprattutto elementi che possano rafforzare la rosa in difesa e in attacco.

Assorbita la delusione per la sconfitta interna contro al Fiorentina, la Juventus si butta sul mercato alla ricerca di rinforzi che consentano a mister Pirlo di poter affrontare la seconda parte della stagione con una panchina lunga.

I reparti che necessitano di più di un ritocco sono quello difensivo e l’attacco. In particolare la linea difensiva è quella che necessita maggiormente di ritocchi, viste le difficoltà incontrate nella prima parte di campionato.

I nomi più di moda che circolano sono quelli di Jerome Boateng e Antonio Rudiger.

Il terzino del Bayern Monaco è da tempo in odore di addio dai bavaresi, ma in questa stagione ha comunque collezionato 12 presenze in Bundesliga e 3 in Champions League, segno che sicuramente il club tedesco non lo svenderà e che bisognerà trattare per strappare un buon prezzo di cessione.

L’altro nome nella lista dei dirigenti bianconeri, invece, è quello di Antonio Rudiger, ex Roma ed ora al Chelsea. Il giocatore, che da tempo ha manifestato la sua intenzione di lasciare i Blues, sarebbe stato proposto ai bianconeri negli scorsi giorni.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, è stato sondato Fernando Llorente del Napoli. Sullo spagnolo, però, c’è da superare la concorrenza della Sampdoria.

