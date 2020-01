Calciomercato Juventus: accordo con il Barcellona per lo scambio Pereira-Marques

La Juventus ed il Barcellona sono pronte a rafforzare la loro sinergia in chiave di calciomercato. Le due dirigenze si sono accordate per lo scambio tra Matheus Pereira e Alejandro Marques.

Il rapporto tra la Juventus ed il Barcellona è sempre stato molto positivo e nei prossimi mesi è destinato a diventare ancora più forte.

Come riportato da Sky Sport, le dirigenze delle due squadre hanno infatti trovato un accordo per uno scambio tra giovani. La Juventus girerà al Barcellona il giovane Matheus Pereira, mentre i catalani daranno ai bianconeri il promettente Alejandro Marques.

Matheus Pereira, centrocampista classe 1998, è attualmente in prestito al Dijon club che milita in Ligue 1. Il brasiliano ha giocato anche in Serie A con la maglia dell’Empoli ed il Barcellona è attratto dal giocatore.

Stessa cosa per la Juventus con il classe 2000 Alejandro Marques che milita nel Barcellona B, seconda squadra dei catalani. L’attaccante spagnolo di origini venezuelane è uno dei prodotti più interessanti della cantera blaugrana e della Spagna under 19.

Questo scambio non renderà solo più forte il rapporto tra bianconeri e catalani, ma permetterà anche alla Juventus di avere maggiori possibilità di acquistare giocatori dal Barcellona.

Va ricordato, infatti, come in estate le due società sono state vicine a concludere lo scambio Rakitic-Bernardeschi, saltato solo all’ultimo. Questo, però, potrebbe essere solo l’inizio di una sinergia molto proficua.

