Calciomercato Juventus: possibile un clamoroso ritorno di Kean

Kean Juventus. La Juventus potrebbe riabbracciare un suo giocatore: Moise Kean. L’attaccante sta sorprendendo tutti in una stagione favolosa con la maglia del PSG. L’italiano potrebbe ritornare in bianconero dopo che era stato mandato in prestito proprio alla squadra francese dall’Everton. Per arrivare a Kean, la Juventus sarebbe disposta a sacrificare qualche suo giocatore.

Le grandi giocate di Moise Kean non sono di certo passate inosservate. Il giocatore, che ha dovuto lasciare la Nazionale per via di alcuni problemi fisici, ha stupito con la maglia dell’Everton. Complice anche un grande allenatore come Carlo Ancelotti che sa valorizzare i talenti, la stagione di Kean è stata tutta una vera escalation. Questo è bastato al PSG per poter investire su di lui.

Infatti Kean ora indossa la maglia dei parigini. Mauricio Pochettino sa benissimo di avere un talento non del tutto grezzo ma che ha davvero grandi margini di miglioramento. I numeri ci sono tutti e non sono neanche niente male. 17 gol in 33 partite ufficiali, non ultima la rete al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League, hanno dimostrato come Kean sia più che pronto per diventare un fenomeno.

Kean Juventus, scambio con Demiral?

Ed ecco che la Juventus comincia a farci un pensierino. Un attacco formato da lui e Cristiano Ronaldo sarebbe davvero devastante. Però i bianconeri dovranno trattare con l’Everton perché il giocatore, a giugno, ritornerà proprio dai Toffees. Portarlo via non sarà facile, anche perché il prezzo sarà lievitato rispetto al milione e mezzo di quando la Juventus lo mandò al Verona.

Per poter ammortizzare la cifra, la dirigenza bianconera potrebbe proporre qualche contropartita . Tra i giocatori potrebbe rientrare Merih Demiral che non sta impattando come si aspettava Andrea Pirlo. Il turco potrebbe lasciare la Juventus il prossimo anno e potrebbe rientrare nell’affare Kean in modo da poter riportare il classe 2000 alla Continassa.

