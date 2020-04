Calciomercato Juventus: Raiola vuole portare De Ligt al Real Madrid

Mino Raiola è intenzionato a portare Matthijs De Ligt al Real Madrid la prossima estate, ma la Juventus è tranquilla. I bianconeri non sono intenzionati a cedere subito l’olandese.

Non solo il Manchester United, anche il Real Madrid è molto interessato a Matthijs De Ligt. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, i blancos sono alla ricerca di un difensore giovane, ma con già grande esperienza e l’olandese della Juventus farebbe al caso loro.

Sergio Ramos è ormai sulla strada del tramonto, mentre Militao non ha mai convinto né Zidane né il pubblico del Bernabeu che si aspetta una difesa più solida anche nei prossimi anni. De Ligt, sempre secondo ABC, avrebbe già espresso il proprio gradimento riguardo ad un possibile trasferimento in Spagna.

Mino Raiola, potente agente del calciatore, sarebbe già al lavoro per portare il gioiello olandese al Bernabeu, ma convincere la Juventus non sarà semplice. I bianconeri hanno speso tanto per il giocatore nell’ultima estate e non vorrà separarsene dopo appena una stagione.

La Juventus è tranquilla ed è sicura di poter trattenere De Ligt anche il prossimo anno. Il club campione d’Italia non ha intenzione né di inserire il giocatore in un possibile scambio con Pogba con il Manchester United, né regalarlo al Real Madrid.

De Ligt rappresenta il futuro in casa bianconera e la Juventus vuole che diventi un giocatore di fama mondiale con la sua maglia. Solo un’offerta davvero indecente potrebbe far vacillare i bianconeri, ma al momento vedere De Ligt lontano da Torino dopo un solo anno è pura utopia.

