Calciomercato Juventus: spunta Piatek

Piatek, il nome nuovo sulla lista di Paratici. La Juventus è alla ricerca di una attaccante che possa garantire un certo numero di reti e sia degno sostituto di Morata.

Un’idea nata nella ultime ore questa di Paratici. Le possibilità di prendere l’attaccante polacco sono molto alte. Lo stesso centravanti non sta rendendo come ci si aspettava.

Da quando ha lasciato Genova è cominciato un suo lento declino. La mitragliatrice, simbolo con cui è solito festeggiare le sue marcature, si è inceppata.

Ha perso lo smalto dei giorni migliori. Un suo eventuale ritorno in Italia per lui sarebbe molto gradito. Questa nazione gli ha permesso di farsi notare al mondo intero. Una media di reti pazzesca nella sua prima stagione (2018-19) al Genoa, poi una prima parte di carriera al Milan iniziata sulla falsariga del periodo nel capoluogo ligure.

Il lento e costante declino con la cessione in Germania. Il tentativo di curarlo da questa crisi d’astinenza a livello realizzativo si è rivelato inutile. Potremmo mai vedere il Piatek degli inizi in Serie A? Tutti si aspettano prestazioni così. I bianconeri sarebbero felicissimi di avere in squadra un vero killer dell’area di rigore.

L’Hertha Berlino è fino ad ora l’unica squadra interessata ad un elemento dei bianconeri, ovvero Bernardeschi. CI sarà occasione, quindi, di parlare dell’attaccante polacco.

