Calciomercato Juventus: per il post Dybala si guarda in casa Sassuolo

In casa Juventus sono già iniziati i cambiamenti in vista della prossima stagione a partire dai mancati rinnovi di contratto a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi fino ad arrivare a mettere le mani sui migliori talenti italiani.

Le intenzioni della dirigenza bianconera sono quelle di puntare su calciatori giovani del calibro di Frattesi e Raspadori autore di una doppietta nell’amichevole della nazionale contro la Turchia.

L’attaccante del Sassuolo però arriverà solo in un caso: l’addio di Kean.

Diversi nomi sul taccuino come possibili sostituti di Dybala:

Sul taccuino del dirigente della Juventus Federico Cherubini ci sono già diversi nomi dei possibili sostituti della Joya.

Partiamo dai nomi più caldi: Nicolò Zaniolo e Rodrigo de Paul.

Zaniolo ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024 ma Mourinho non lo ritiene punto cardine del proprio progetto, l’unico problema per i bianconeri è il prezzo fissato dalla Roma che chiede almeno 50 milioni di euro per far partire il suo pupillo.

De Paul non ha mai visto sbocciare l’amore tra lui e il popolo “colchoneros” mettendo a referto solo 2 gol e 2 assist in 37 presenze questa stagione, rendimento nettamente inferiore alle passate stagioni con la maglia dell’Udinese.

Se dovesse arrivare all’Atletico Madrid Paulo Dybala allora sì che uno tra Griezmann e De Paul sarebbe costretto a partire e l’argentino sarebbe l’indiziato numero uno.

Dopo il mancato rinnovo del 10 bianconero si parla dalle parti della Continassa del sogno Salah, pista che rimane comunque fredda per l’ingaggio da 12 milioni annui che percepisce al Liverpool ma non da escludere visto che il suo attuale contratto è in scadenza nel 2023.

Altri nomi in lizza sono quelli di Luis Alberto (valutato 30 milioni da Lotito) e Martial obiettivo dello scorso gennaio, prima dell’arrivo di Vlahovic, poi trasferitosi a Siviglia dove non sta avendo un buon rendimento.

Le prossime settimane saranno decisive per la Juventus dentro e fuori dal campo partendo in ordine temporale dalla sfida di domenica sera contro i nerazzurri.