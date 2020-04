Calciomercato Juventus: per Cristiano Ronaldo possibile ritorno al Real

La Juventus è intenzionata a rinnovare il contratto di Cristiano Ronaldo, ma dalla Spagna fanno sapere che il fuoriclasse portoghese potrebbe tornare al Real Madrid il prossimo anno.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo il prossimo anno? Il ds della Juventus Fabio Paratici ha più volte dichiarato come il fuoriclasse portoghese rimarrà a Torino ed il club bianconero starebbe lavorando anche al rinnovo del contratto, ma il calciomercato si sa è spesso imprevedibile.

Dalla Spagna, infatti, continua a rimbalzare con insistenza voci che annunciano il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il lusitano ha fatto pace con Florentino Perez e la sua presenza nell’ultimo Clasico (vinto proprio dal Real ndr.) non ha fatto altro che alimentare i sogni dei tifosi blancos che gli chiedono a gran voce una seconda avventura al Real.

A queste voci si è aggiunto anche il giornalista iberico Edu Aguirre, grande amico di Cristiano Ronaldo, che su Twitter nella giornata di ieri ha ricordato la rovesciata del fuoriclasse portoghese contro la Juventus in Champions League di due anni fa.

Hoy se cumplen 2 años.

Cristiano tocó el cielo e hizo historia maravillando al mundo antes de despedirse de su Madrid para siempre (?).

Claro que si. Se le echa mucho de menos. pic.twitter.com/mOJfowtEwh — Edu Aguirre (@EduAguirre7) April 3, 2020

Nel suo tweet, il giornalista iberico ha scritto come quella sia stata una delle sue ultime magie prima di lasciare Madrid per sempre. Tuttavia, vicino al “per sempre” ha aggiunto un punto interrogativo, facendo scatenare i tifosi del Real.

Aguirre ha poi seminato altri indizi sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid, affermando come al fuoriclasse portoghese Madrid manchi molto. Parole che fanno sognare i tifosi del Real e preoccupare quelli della Juventus che sperano in una nuova smentita da parte di Paratici per stare più tranquilli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA