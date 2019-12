Calciomercato Juventus, occhi puntati su Ter Stegen. Su di lui anche il PSG e il Bayern

La Juventus sul portiere del Barcellona Ter Stegen. Su di lui anche il PSG ed il Bayern Monaco ma il Barcellona blinda la sua uscita ed è pronta al rinnovo

La sessione di mercato invernale è sempre più vicina e la Juventus continua a guardarsi intorno, alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella sua rosa a gennaio. Nelle ultime ore, le attenzioni del club bianconero si sono rivolte in Spagna, o meglio sul portiere del Barcellona Ter Stegen.

Approdato nel 2014 nel club blaugrana, come una giovane promessa, l’estremo difensore ha da subito messo in campo il suo potenziale e dopo 5 anni è riuscito ad affermarsi come uno dei portieri migliori al mondo.

L’ottima carriera e i risultati ottenuti, durante la sua permanenza nella squadra catalana, non sono passati inosservati agli occhi dei più grandi club europei. Il giovane 27enne è riuscito ad attrarre a se le attenzioni del Bayern Monaco, del PSG ed in ultimo anche della Juventus.

La squadra bianconera, di fatti, ha iniziato a manifestare un certo grado di interesse verso il portiere del Barcellona il quale, è legato con quest’ultimo da un contratto fino al 2022.

Nonostante la squadra di Maurizio Sarri possa contare sugli intoccabili Szczesny e Gigi Buffon, l’età di quest’ultimo impone di ragionare sul futuro in cerca, magari, di un suo possibile sostituto.

Tuttavia riuscire a portare Ter Stegen a Torino sembra una trattativa piuttosto difficile, la Juventus ha bisogno di sacrificare importanti pedine sul mercato per riuscire a non avere problemi con il fair play finanziario.

In più, i costi dell’operazione sono ingenti e nel contratto del giovane tedesco è inserita una clausola rescissoria di 180 milioni di euro. Il Barcellona inoltre, avrebbe già chiarito la sua posizione avviando le negoziazioni per il rinnovo del contratto al suo portiere.

Lo stesso Ter Stegen sembra essere intenzionato a continuare il suo percorso in casa del Barcellona non cedendo alle lusinghe dei club stranieri come il PSG ed il Bayern Monaco, entrambi in coda per accalappiarsi il tedesco.

Tuttavia, tutto può ancora cambiare e non resta che attendere se la vecchia signora riuscirà ad inserirsi nel caso di mancato rinnovo del portiere con i catalani.

