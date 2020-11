Calciomercato Juventus: Milenkovic e Carlos alternative ad Alaba, uno tra Gravenberch e Aouar

I bianconeri si sono attivati sul mercato alla ricerca di un difensore affidabile. Nella lista di Paratici c’è un poker di nomi, alcuni dei quali di altissimo livello.

Il prossimo mercato della Juventus sarà incentrato sul rafforzamento della difesa. Assodati i prolungati problemi muscolari che affligono Chiellini e l’età non più verdissima di Bonucci, infatti, Fabio Paratici si è messo alla ricerca di future alternative.

Con De Ligt e Demiral che saranno che saranno i presumibili futuri titolari, l’idea è quella di portare a Torino dei gregari che possano contendere il posto alla coppia.

Il primo nome della lista è senza dubbio quello di David Alaba. Terzino del Bayern Monaco, con la quale ha vinto tutto, l’austriaco è in scadenza di contratto e sarebbe l’acquisto ideale per il rapporto qualità/prezzo.

Un altro importante nome, anche per l’appeal internazionale che si porta dietro, è quello di Diego Carlos. Classe ’93, è uno dei pilastri del Siviglia campione di Europa League. La sua valutazione è di circa 40 milioni, sotto i quali il ds degli spagnoli Monchi per ora non intende scendere.

C’è da superare la concorrenza di Milan e Inter, ma Nikola Milenkovic è un nome che i dirigenti bianconeri tengono parecchio in considerazione. Centrale goleador della Fiorentina, il serbo non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i Viola.

Non sono tramontate, ma sono in ribasso, le quotazioni di Aouar. Centrocampista del Lione, il francese di origini algerine è stato a lungo inseguito dalla Juve quest’estate, prima che Paratici ripiegasse sull’americano McKennie.

Alternativa importante e di prospettiva ad Aouar è, infine, Ryan Gravenberch dell’Ajax. Classe 2002 e gioiello dei lancieri di Ten Haag, il giovane mediano ha collezionato in questa stagione già 9 presenze condite da due assist.

