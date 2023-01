Calciomercato Juventus: McKennie verso Leeds

McKennie dice sì al Leeds, il centrocampista juventino sarebbe sempre più vicino alla Premier League. Il Leeds United pronto ad accontentare Juventus sulla richiesta di 30 milioni per il calciatore.

Weston McKennie sarebbe pronto a lasciare la Juventus per abbracciare la nuova sfida della Premier League, infatti, il giocatore avrebbe comunicato alla Juventus la sua volontà di trasferirsi in Inghilterra e vestire la maglia del Leeds. La Juventus valuterebbe il giocatore 30 milioni di euro e il club inglese avrebbe intenzione di chiudere quanto prima, per evitare inserimenti di altri club nella trattativa.

Proprio la volontà del giocatore sarebbe determinante per una chiusura immediata della trattativa, tant’è che i due club starebbero formalizzando gli ultimi dettagli riguardanti le cifre per poi chiudere l’affare. Il Leeds attualmente 18° in classifica, si trova in piena lotta per evitare la retrocessione e avrebbe individuato nello statunitense il giusto profilo per rinforzare la rosa e tentare di uscire dall’orbita retrocessione.

La Juventus, con la cessione di McKennie, avrebbe la possibilità di incassare una cifra consistente e di riversarla sul proprio calciomercato in entrata, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla propria società l’arrivo di un vice-Cuadrado e un esterno offensivo, e la cessione di Mckennie potrebbe far avverare almeno in parte le richieste del tecnico livornese.