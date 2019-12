Calciomercato Juventus: lo Schalke piomba su Demiral

Lo Schalke 04 è interessato a Mehri Demiral, ma la Juventus non vorrebbe privarsi del difensore turco in questa sessione di mercato.

Sirene tedesche per Mehri Demiral, difensore turco della Juventus. L’ex Sassuolo è finito nel mirino dello Schalke 04, intenzionato a rafforzare il reparto difensivo nella prossima sessione di mercato.

La Juventus sta lavorando più sulle uscite che sulle entrate per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato. Il rientro di Chiellini è sempre più vicino e questo potrebbe costringere il club bianconero a cedere un difensore per fare spazio al giocatore livornese.

Tuttavia, la Juventus sarebbe abbastanza restia nel cedere adesso Demiral. Le prestazioni del turco sono state molto soddisfacenti nell’ultimo mese, tant’è che Sarri lo ha schierato più volte titolare al posto di De Ligt. Per portarlo via da Torino, dunque, lo Schalke dovrà presentare un’offerta irrinunciabile, altrimenti la Juventus non si siederà nemmeno al tavolo della trattativa.

A fare spazio a Chiellini, invece, dovrebbe essere Daniele Rugani, finito ormai ai margini del progetto di Sarri. L’ex difensore dell’Empoli ha mercato in Premier League e su di lui c’è l’interesse del Leicester. Le Foxes sarebbero pronte ad offrire almeno 25-30 milioni di euro per il giocatore, offerta che soddisferebbe la Juventus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA