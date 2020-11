Calciomercato Juventus: inserimento per Camavinga e Castrovilli, all-in su Rovella

La Juventus si inserisce nella corsa al talento del Rennes Eduardo Camavinga, ma la trattativa è in salita. I bianconeri interessati anche a Castrovilli della Fiorentina ed il classe 2001 Rovella del Genoa, sul quale c’è anche l’Inter.

Manca ancora moltissimo al mercato estivo, ma la Juventus si sta già guardando intorno per piazzare dei colpi importanti per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che più affascinano la dirigenza bianconera è quello di Eduardo Camavinga.

Talento classe 2002 del Rennes, Camavinga ha compiuto 18 anni solo sette giorni fa, ma è uno dei predestinati del calcio francese. Il centrocampista è stato già convocato con la nazionale maggiore francese da Deschamps, con la quale ha debuttato a Settembre e diventando il più giovane debuttante nella storia della selezione francese a partire dal dopoguerra all’età di 17 anni, 9 mesi e 29 giorni.

Per la Juventus, tuttavia, non sarà facile portare a Torino il talento francese. Su Camavinga, infatti, c’è l’interesse di molti club, tra cui il Real Madrid ed il Rennes valuta molto il giocatore. Il club francese chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro e non è intenzionato a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Causa COVID-19, spendere tutti questi soldi potrebbe essere davvero impossibile per il club bianconero e la strada per il giovane talento francese è tutta in salita. Ecco perché la Juventus sta sondando anche altre piste, tra cui quella che porta a Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Dopo l’affare Chiesa, i bianconeri potrebbero soffiare un altro calciatore molto importante per i Viola. Paratici segue il giocatore già dalla scorsa estate e nella prossima sessione estiva potrebbe esserci il primo vero assalto. Sempre a centrocampo, stavolta per quanto riguarda la mediana piace anche Nicolò Rovella.

Centrocampista classe 2001, Rovella è titolarissimo nel Genoa ed è uno dei punti fermi della nazionale under 21 di Nicolato. Sul giocatore è forte l’interesse dell’Inter e si prospetta un nuovo scontro di mercato tra nerazzurri e bianconeri.

