Calciomercato Juventus: Guangzhou Evergrande offre 12 milioni annui a Cuadrado

Juan Cuadrado, giocatore di fascia della Juventus, è sotto il mirino del calcio cinese. Avrebbe infatti ricevuto un’offerta gigantesca dal Guangzhou Evergrande.

Otto assist e un numero incredibile di occasioni sviluppate dai suoi piedi. Il calciatore colombiano è sempre determinante nello sviluppo del gioco dei bianconeri.

Un giocatore dalla duttilità straordinaria, visto che ha svolto diversi ruoli nel corso della sua carriera. Da terzino all’ala destra o sinistra, ma non solo. Alle volte lo abbiamo visto in posizione centrale, ma sempre con la stessa professionalità e dedizione.

Ora però su Cuadrado sono piombati i cinesi, con un’offerta da far tremare i polsi. Paratici è in difficoltà, anche perché lo stesso colombiano ci avrebbe fatto un pensierino. 12 milioni di euro l’anno per tre stagioni, una cifra da capogiro per lui.

Il riccioluto esterno bianconero ha mostrato grande attaccamento ai colori bianconeri. Ci ricordiamo le sue trasformazioni in mezzo al campo, la sua capacità di cambiare ruolo ed essere comunque decisivo.

